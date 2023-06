Izraelští osadníci útočili v obcích na Západním břehu, jeden Palestinec zemřel

Jeruzalém - Při útocích izraelských osadníků na vesnici Turmus Ajjá u Ramalláhu na okupovaném Západním břehu Jordánu zemřel Palestinec a několik dalších lidí utrpělo zranění, informovalo palestinské ministerstvo zdravotnictví. Podle starosty palestinské obce osadníci zapálili 60 aut a zničili 30 domů. Už v noci na dnešek napadli osadníci několik palestinských obcí na Západním břehu, kde rovněž zapalovali domy a auta a přes tři desítky Palestinců zranili. Útoky vyústily ve střety s Palestinci a posléze i s izraelskými policisty a právě při nich zemřel v Turmus Ajjá jeden Palestinec, napsal deník Haarec s odvoláním na izraelskou policii.

Fotogalerie

Izraelští osadníci napadali palestinské obce na Západním břehu kvůli úternímu útoku dvou palestinských radikálů, kteří v blízkosti židovské osady Eli na čerpací stanici zastřelili čtyři Izraelce, včetně dvou 17letých chlapců, a další čtyři lidi zranili. Jednoho útočníka zabil na místě izraelský civilista a druhého pak na útěku izraelská zvláštní jednotka.

Podle starosty obce Turmus Ajjá se útoků na tuto palestinskou obec s několika tisíci obyvatel účastnilo asi 400 osadníků. Na záběrech ze sociálních sítích jsou vidět hořící auta, z nichž se valí hustý dým do domů. Jeden z místních popsal, že izraelští osadníci zapalovali i domy, v nichž byly ženy a děti.

Po útocích osadníků, kteří zapalovali například i pole s obilím, do obce Turmus Ajjá přijela izraelská policie, podle níž na ni někteří Palestinci házeli kameny. Jeden z policistů pak v reakci na násilnosti zastřelil Palestince, který měl podle policisty v ruce zbraň, napsal deník Haarec.

Nejméně 34 Palestinců bylo zraněno už při nočních útocích izraelských osadníků na několik palestinských obcí na Západním břehu Jordánu. Při útocích shořelo 140 vozů, uvedly palestinské úřady. Podle serveru The Times of Israel osadníci napadli Palestince kameny, někteří na ně i stříleli.

Násilnosti osadníků vůči palestinským obcím dnes odsoudil izraelský ministr obrany Joav Galant. "Vyzývám své bratry, osadníky, prosím, neberte zákon do svých rukou, nechte armádu, aby dělala to, co umí nejlépe - zajistit vaši bezpečnost," vzkázal osadníkům Galant. Dodal, že armáda úterní útok, při němž zemřeli v Eli čtyři Izraelci, vyšetřuje. Slíbil přitom, že bezpečnostní složky doženou teroristy, ať budou kdekoli.

Útoky židovských osadníků odsoudil dnes v prohlášení Egypt, který vyzval k jejich okamžitému zastavení. Káhira zároveň zdůraznila, že odsuzuje "kolektivní trest dopadající na palestinské civilisty". Rovněž Evropská unie prostřednictvím svého palestinského zastoupení odsoudila osadnické útoky na palestinské obce na Západním břehu a zdůraznila, že Izrael má povinnost zajistit ochranu palestinských civilistů na okupovaném území.

Palestinské radikální hnutí Hamás dnes v reakci na násilnosti osadníků uvedlo, že tyto akce "nezastraší hrdinný palestinský lid" a že reakcí bude ještě větší a vytrvalejší odpor.

Cílem nočních útoků se stala i vesnice Huvára, kterou osadníci vzali útokem letos v lednu po zabití dvou Židů palestinským radikálem. Při těchto událostech, při nichž rovněž desítky židovských osadníků zapalovaly Palestincům domy a auta, zemřel jeden Palestinec a další utrpěli zranění. Události v Huváře z konce února, které i místní izraelský armádní velitel označil za pogrom, někteří izraelští vládní politici jen vlažně odsoudili. Kritiku si vysloužil ministr financí Bezalel Smotrič, který stojí v čele krajně pravicové strany Náboženský sionismus, když prohlásil, že "Huváru je třeba vyhladit".

Izraelsko-palestinský konflikt se v posledním roce výrazně zostřil, přispěly k tomu takřka každodenní razie izraelské armády na Západním břehu, jejichž cílem je zatýkání palestinských radikálů. Při raziích ale často dochází ke střetům a kromě radikálů při nich umírají i civilisté. Vzrostlo také násilí palestinských radikálů, při jejichž útocích jen od začátku roku v zemi zemřelo podle serveru The Times of Israel 24 Izraelců, včetně čtyř z úterý. Při střetech izraelské armády s Palestinci zemřelo od ledna podle téhož zdroje na 130 Palestinců, většinou ozbrojenců, ale i řada civilistů.

Násilí zesílilo po prosincovém nástupu nové vlády Benjamina Netanjahua, v níž jsou i krajně pravicové a ultraortodoxní strany a jejíž někteří ministři prosazují rozšiřování osad na okupovaném Západním břehu. V této oblasti a ve východním Jeruzalémě v osadách nyní žije asi 700.000 Izraelců. Většina mezinárodního společenství tyto osady považuje za nelegální a jejich rozšiřování označuje za překážku mírového procesu.

Palestinci chtějí mít stát na Západním břehu, v Pásmu Gazy a ve východním Jeruzalémě, tedy na územích, kterých se Izrael zmocnil za války v roce 1967. Z Pásma Gazy se Izrael stáhl a nyní ho ovládá radikální palestinské hnutí Hamás. Východní Jeruzalém Izrael anektoval a Západní břeh Jordánu okupuje.