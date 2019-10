Izraelský prezident pověřil sestavením vlády Bennyho Gance

Jeruzalém - Někdejší náčelník generálního štábu izraelské armády Benny Ganc byl dnes izraelským prezidentem Reuvenem Rivlinem pověřen sestavením nové vlády poté, co se to nepodařilo stávajícímu premiérovi Benjaminu Netanjahuovi. Informovala o tom agentura Reuters, která zároveň poznamenala, že vyjednávání o sestavení budoucího kabinetu budou obtížná.

Ganc od Rivlina pověření pokusit se o složení vlády při slavnostním ceremoniálu v rezidenci prezidenta přijal a zavázal se, že ukončí "politický chaos" v Izraeli a vytvoří "liberální vládu jednoty", která zahojí rozkoly mezi stranami.

"Jsme tu, abychom zastupovali všechny, ultradortodoxní (Židy)... arabské Izraelce, naše bratry drúze a všechny ostatní... Vytvoříme vládu, která bude prosazovat mír a bude vědět, kdy se rozhodně vypořádat s každým nepřítelem. Všichni očekávají, že učiníme přítrž politickému chaosu a zajistíme klidnou, fungující a bezpečnou zemi," řekl Ganc.

Prezident Rivlin při pověření Gance zdůraznil, že je nutné najít kompromis a vytvořit vládu co nejdříve.

Ganc, který stojí v čele centristického uskupení Modrá a bílá, bude nyní mít 28 dní na to, aby nový izraelský kabinet poskládal. V případě, že se to ani jemu nepodaří, mohly by se v Izraeli ještě letos po těch dubnových a zářijových konat v pořadí už třetí volby.

V září izraelské předčasné volby skončily pro Netanjahuův pravicový Likud i pro centristické uskupení Modrá a bílá vyrovnaným výsledkem.

Sestavením vlády byl nejprve pověřen dosluhující premiér Netanjahu, ten si ale nedokázal zajistit podporu nadpoloviční většiny poslanců Knesetu. Netanjahu nakonec v pondělí oznámil, že se mu novou vládní koalici nepodařilo sestavit, a prezidentovi vrací mandát. Z neúspěšného vyjednávání premiér obvinil Gance.

Likud v zářijových volbách získal 32 křesel ve 120členném parlamentu, Modrá a bílá 33. Jelikož měl ale Likud o něco větší koaliční potenciál, byl nejprve sestavením vlády pověřen Netanjahu.