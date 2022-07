Izraelský prezident Herzog bude dnes jednat s českými představiteli

Praha - Izraelský prezident Jicchak Herzog se dnes v Praze setká s nejvyššími politickými představiteli České republiky. Postupně bude jednat s prezidentem Milošem Zemanem, předsedkyní Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09), s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem a premiérem Petrem Fialou (oba ODS). Mluvit by mohli o bilaterální spolupráci, zbrojních zakázkách nebo o společném zasedání české a izraelské vlády. Společně se Zemanem by se měl Herzog setkat s lidmi, kteří přežili nacistické koncentrační tábory nebo které nacisti pronásledovali.

Svůj program Herzog zahájí návštěvou židovských památek v Praze, následovat bude přijetí na Pražském hradě. Po setkání prezidentských párů budou jednat národní delegace.

Kromě bilaterální a ekonomické spolupráce by mohli prezidenti mluvit o českém předsednictví v Evropské unii a o spolupráci EU s Izraelem. Zeman by mohl opětovně zmínit i otázku přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma, který dlouhodobě prosazuje. Tématem by mohly být i zbrojní zakázky. Herzog by během setkání s českými politiky mohl také mluvit o možnosti společného zasedání české a izraelské vlády.

Zeman v médiích nedávno řekl, že se Herzogovi omluví za českého ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti). Vadí mu to, že se Česko nepřipojilo k zemím odsuzujícím zprávu komise Rady OSN pro lidská práva k Izraeli.

Pro Herzoga bude na Hradě uspořádán oběd i večeře, tu spolupořádá Česko-izraelská smíšená obchodní komora.

ČTK bude v pondělí 11. července od 10:20 vysílat přivítání izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga na Pražském hradě.

ČTK bude v pondělí 11. července od 12:30 vysílat setkání se zástupcimédií během návštěvy izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga: