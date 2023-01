Izraelský premiér po demonstraci odmítl, že jeho vláda je hrozbou pro demokracii

Tel Aviv - Tisíce lidí v sobotu večer protestovaly v Tel Avivu proti nové vládě premiéra Benjamina Netanjahua, v níž jsou i krajně pravicové strany. Demonstranti, jichž podle organizátorů přišlo přes 10.000, se obávají, že zákony, které koaliční vláda chystá, ohrozí demokracii a práva menšin. Informoval o tom deník Haarec. Premiér Benjamin Netanjahu dnes odmítl kritiku návrhu soudní reformy a obavy, že ohrozí demokracii označil za bezdůvodné.

Fotogalerie

Manifestace, na níž lidé nesli hesla označující Netanjahuovu vládu za "nebezpečnou, zkorumpovanou a rasistickou", se účastnili i někteří členové parlamentu, například šéfka Strany práce Merav Michaeliová. "Nedovolíme vám, abyste z naší země udělali diktaturu," vzkázal předseda advokátské komory Avi Himi ministrovi spravedlnosti Jarivovi Levinovi. Reagoval tak na návrh reformy, kterou Levin tento týden představil a podle níž by mimo jiné měl parlament získat pravomoc přehlasovat rozhodnutí nejvyššího soudu.

Netanjahu dnes odmítl kritiku návrhu soudní reformy. "Tvrzení, že tato reforma je konec demokracie, je bezdůvodné," řekl premiér. Odmítl také návrh na zřízení výboru, který by plánovanou reformu projednal. "Pravdou je, že rovnováha v systému vlády byla v posledních dvou desetiletích narušena," uvedl Netanjahu. Dodal, že reforma má rovnováhu obnovit a demokracii naopak posílí.

Rovněž ministr spravedlnosti Levin tvrdí, že návrh reformy demokracii posílí. Podle něj dosud důvěru v právní systém poškozoval "soudní aktivismus", a vláda tak nemohla efektivně vládnout.

Návrh soudní reformy kritizovala opozice, podle níž ohrozí nezávislé soudnictví. Rovněž bývalý předseda Nejvyššího soudu Aharon Barak v sobotu vyzval vládu, aby návrh ještě zvážila. Barak varoval, že reforma by dala veškerou moc premiérovi a znamenala by začátek konce moderního státu Izrael. Levin v reakci uvedl, že Barak "nerozumí podstatě demokracie", a návrh na zřízení výboru, který by reformu projednal, označil za plýtvání časem.

Nový parlament, v němž má většinu vládní koalice, už v prosinci schválil právní úpravu, která umožnil předsedovi ultraortodoxní strany Šas Arjemu Derimovi stát se ministrem, ačkoli byl loni v lednu shledán vinným z daňových úniků. Trestnímu stíhání čelí i Netanjahu, který je obžalován z korupce; obvinění odmítá.

Organizátoři sobotní demonstrace kritizují vládu, že v ní jsou "extremističtí" politici, kteří prosadí zákony diskriminující národnostní či sexuální menšiny. "Dnes večer jsme, přátelé, vytvořili nový demokratický tábor, který zahrnuje Židy i Araby, ženy a muže, heterosexuály i komunitu LGBTQ+, věřící i sekulární. Všichni jsme jednotní proti jedné špatné vládě a v boji za lepší budoucnost," prohlásil jeden z řečníků v sobotu na demonstraci.

Podle organizátorů akce se budou konat další manifestace proti vládě a za ochranu izraelské demokracie, mimo jiné příští sobotu, uvedl server deníku Haarec.