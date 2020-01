Izraelský premiér oznámil, že požádá o imunitu před stíháním

Jeruzalém - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který čelí obvinění z podvodu, zneužití důvěry a korupce, dnes oznámil, že požádá parlament o imunitu před trestním stíháním. Učinil tak krátce před tím, než mu o půlnoci vyprší lhůta pro podání této žádosti. Netanjahu obvinění odmítá a považuje je za politicky motivovaná a za pokus o převrat. Podle místních médií se premiér snaží oddálit začátek soudního procesu, protože parlament se jeho žádostí bude zřejmě zabývat až po volbách plánovaných na 2. března.

Netanjahu, který je nejdéle vládnoucím izraelským premiérem, zahájil dnešní oznámení slovy, že má v úmyslu "vést zemi mnoho dalších let". Řekl také, že imunita má zabránit tomu, aby se vůči státním činitelům "vytvářely soudní kauzy". Zdůraznil, že imunita trvá jen po dobu poslaneckého mandátu a že ho tedy před soudem nebude chránit věčně.

Imunita proti stíhání není v Izraeli, na rozdíl od některých jiných zemí, automatická, ale musí se o ni požádat. Podle expertů citovaných deníkem The Times of Israel je to proto, aby poslanci nepůsobili dojmem, že "stojí nad zákonem". Žádost musí nejprve posoudit výbor Knessetu (parlamentu) a poté o ní hlasuje plénum parlamentu.

Pokud by Netanjahu o imunitu do dnešní půlnoci nepožádal, mohla by být obžaloba k soudu podána už v neděli, uvedl deník The Times of Israel. Zároveň napsal, že žádostí o imunitu může Netanjahu narazit u voličů, a to i u svých příznivců. V průzkumu, který v neděli zveřejnila izraelská televize Channel 12, se proti žádosti o imunitu staví 51 procent Izraelců a pouze 33 procent ji podporuje.

Obvinění vznesená proti Netanjahuovi se týkají tří na sobě nezávislých případů, v nichž jde mimo jiné o ovlivňování vlastníků médií a přijímání štědrých darů výměnou za politické výhody.

Podle izraelských zákonů může premiér, na rozdíl od ministrů, zůstat ve funkci, i když čelí obvinění. Izrael čekají 2. března třetí parlamentní volby za posledních dvanáct měsíců. Po volbách loni v dubnu a v září se žádnému z politiků nepodařilo dohodnout na vládní koalici. Netanjahu zůstane v čele kabinetu jako úřadující předseda vlády až do voleb a pokud se opět nebude dařit dohoda o vládní koalici, může být premiérem výrazně delší dobu.