Izraelský premiér Netanjahu zrušil cestu do SAE

Praha - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu potvrdil zprávy médií o zrušení své dnešní cesty do Spojených arabských emirátů. Důvodem je stav jeho ženy Sary, která byla ve středu večer hospitalizovaná se zánětem slepého střeva, a také neshody s Jordánskem. Zrušení cesty už potvrdily i zdroje Spojených arabských emirátů. Netanjahu plánoval návštěvu několikrát, dnešní zrušení je už čtvrté. Dnes mají v Izraeli jednat český premiér Andrej Babiš a předseda maďarské vlády Viktor Orbán a počítalo se, že se s Netanjahuem setkají.

V případě cesty do SAE mělo jít o jednodenní a první oficiální návštěvu Netanjahua v emirátech. Tato arabská země s Izraelem loni normalizovala vztahy a od 1. března má v Izraeli svého velvyslance. Podle středečních zpráv existovala možnost, že by se k programu v SAE mohli připojit také saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán a súdánský premiér Abdalláh Hamduk. Bin Salmán ale později popřel, že se chystá do emirátů.

Izraelský list The Jerusalem Post napsal, že Jordánsko dnes odmítalo vydat souhlas k využití svého vzdušného prostoru letadlu s Netanjahuem. Jde podle izraelských médií o reakci na spor o návštěvu jordánského korunního prince na Chrámové hoře v Jeruzalémě plánovanou na středu. Ta byla nakonec zrušena kvůli tomu, že Izrael odmítl vydat povolení ke vstupu princově ochrance.

Princ Husajn bin Abdalláh chtěl navštívit mešitu Al-Aksá na Chrámové hoře. K hranici ale přijel s větším počtem ozbrojených členů ochranky, než na jakém se původně s Izraelem Jordánsko dohodlo. Izraelci nadbytečné stráže do Izraele odmítli vpustit a princ se vrátil. Jordánsko dnes nakonec povolení k přeletu vydalo, ale příliš pozdě, aby mohl být program dodržen.

Sara Netanjahuová musí podstoupit operaci a má zůstat v nemocnici několik dní.

Loni s Izraelem normalizovaly vztahy kromě SAE také Bahrajn a Súdán. Netanjahu cestu do emirátů už kvůli epidemii koronaviru odložil několikrát, naposledy v únoru. Izraelská média připomínají, že tu současnou cestu chtěl vykonat 12 dní před izraelskými parlamentními volbami a v Abú Zabí původně chtěli cestu odložit až po volbách, aby nemohla být považovaná za součást volební kampaně.