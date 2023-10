Izraelský premiér Netanjahu v parlamentu přirovnal Hamás k nacistům

Jeruzalém - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na zasedání izraelského parlamentu označil boj s palestinským islamistickým hnutím Hamás za souboj světla s temnotou, přičemž skupinu přirovnal k nacistům, píše zpravodajský web The Times of Israel (ToI). Zasedání Knesetu muselo být asi na 40 minut přerušeno kvůli raketovým útokům. K palbě na Jeruzalém a Tel Aviv se vzápětí přihlásil Hamás a označil to za odvetu za izraelské útoky na civilisty v Pásmu Gazy, píše agentura Reuters.

Ozbrojenci z Hamásu 7. října zaútočili na jižní Izrael a podle poslední bilance zabili asi 1400 lidí a zhruba 200 unesli. Izrael vzápětí zahájil bombardování v Pásmu Gazy, což zdůvodnil nutností zničit vojenskou infrastrukturu Hamásu, a vyzval civilisty k evakuaci na jih tohoto úzkého pobřežního pásu.V Pásmu Gazy úřady hlásí 2750 obětí bombardování.

Netanjahu dnes v parlamentu přirovnal válku s Hamásem k válce za nezávislost a souboj světla s temnotou. "I po 75 letech, válka za nezávislost neskončila," řekl podle ToI. "Zvítězíme, protože je v sázce naše existence zde," dodal a přirovnal Hamás k nacistům.

"Mnozí lidé na celém světě nyní chápou, proti komu Izrael stojí. Chápou, že Hamás představuje novou verzi nacismu. Stejně jako se svět sjednotil, aby porazil nacisty a ISIS, musí se sjednotit, aby porazil Hamás," prohlásil izraelský premiér. ISIS je jedna ze zkratek používaných pro teroristickou organizaci Islámský stát.

Netanjahu také uvedl, že se bude důkladně vyšetřovat, jak je možné, že se Hamásu před deseti dny podařilo podniknout tak rozsáhlý útok. Libanonské šíitské hnutí Hizballáh a jeho sponzora Írán Netanjahu varoval, aby Izrael "nepokoušely" s tím, že se jim to vymstí.

Prezident Jicchak Herzog vyzdvihl jednotu Izraelců a podporu Spojených států a dalších spojenců. Válku s Hamásem podobně jako premiér charakterizoval jak boj mezi "absolutním dobrem" a "absolutním zlem".

Lídr opozice a bývalý premiér Jair Lapid v Knesetu řekl, že Izrael bude pokračovat v boji proti Hamásu i pokud bude čelit mezinárodní kritice. "Bude to trvat dlouho a bude to vyžadovat použití velké síly. Pokud se to světu nelíbí, tak ať. Nebyly to děti světa, kdo byl zavražděn, byly zavražděny naše děti," řekl Lapid.