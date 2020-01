Izraelský premiér Netanjahu přirovnal Írán k nacistickému Německu

Jeruzalém - Desítky státníků si dnes vzpomínkou v jeruzalémském památníku obětem holokaustu Jad vašem připomenuly vyvražďování Židů za 2. světové války a 75. výročí osvobození vyhlazovacího tábora v Osvětimi. U mikrofonu se v památníku vystřídali izraelští představitelé i zahraniční hosté. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu slíbil, že holokaust se opakovat nebude. Přitom přirovnal Írán k nacistickému Německu a vyzval země k boji proti režimu v Teheránu. V tom se k němu připojil americký viceprezident Mike Pence. Německý prezident Frank-Walter Steinmeier hovořil o odpovědnosti Německa za vyvraždění šesti milionů Židů a také o tom, že nemůže říci, že se Němci z historie poučili.

Fotogalerie

V Německu se podle Steinmeiera stále šíří nenávist a štvaní. "Průmyslové masové vyvraždění šesti milionů Židů, nejhorší zločin v dějinách lidstva, spáchala moje země. Strašlivá válka, která stála životy 50 milionů lidí, vzešla z mojí země. Dnes, 75 let po osvobození Osvětimi, tu stojím jako německý prezident obtěžkaný vinou," řekl Steinmeier, který promluvil v Jad vašemu jako první poválečný prezident Německa.

Netanjahu ocenil USA za to, že se postavily "tyranům v Teheránu", a vyzval další státy k boji proti Íránu. Pence pak ve svém projevu Írán označil za hlavního šiřitele antisemitismu a jeho vládu za jedinou na světě, která popírá holokaust.

Ruský prezident Vladimir Putin připomenul podíl sovětské Rudé armády na osvobození Evropy a Osvětimi, kde nacisté povraždili 1,1 milionu lidí, většinou Židů. Putin označil holokaust za "nejhroznější kapitolu lidských dějin". Francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil, že antisemitismus znovu zvedá hlavu a není to problém pouze Židů, nýbrž "především ostatních". "V našich dějinách antisemitismus vždy předcházel oslabení demokracie," řekl.

Mezi politiky, kteří při příležitosti výročí přijeli do Izraele, byl také český premiér Andrej Babiš. Sešel se mimo jiné se třemi ženami přeživšími holokaust a pocházejícími z rodin, jež před válkou žily v tehdejším Československu. Babiš jejich příběhy označil za neuvěřitelné.

Mezi 800 hosty v Jad vašemu mělo být podle původního záměru pořadatelů jenom 30 přeživších holokaust. To se nelíbilo ukrajinské delegaci vedené prezidentem Volodymyrem Zelenským, která se kvůli tomu svých míst vzdala.

Kvůli rusko-polskému sporu o válečných událostech do Izraele odmítla přijet delegace z Polska a jeho prezident Andrzej Duda dnes v Davosu prohlásil, že udělal dobře, že se fóra nezúčastnil. Organizátoři se podle něj postarali o zkreslení historie. "Organizátor, pan Moše Kantor (předseda Evropského židovského kongresu) prostě překroutil historii, protože zcela ponechal stranou účast našich vojáků v boji proti nacistickému Německu" na hlavních frontách 2. světové války, řekl. "To dokazuje, že mé rozhodnutí nejet tam bylo správné, nemohli bychom stvrdit toto falšování dějin. My musíme říkat pravdu a mluvit o ní hlasitě," řekl Duda.

Kantor litoval neúčasti Polska a odmítl, že fórum bylo zpolitizované. Řekl, že jediným cílem bylo připomenout oběti nacistických zločinů a spojit se proti antisemitismu, nikoli zasahovat do politických sporů. "Snažili jsme se vytvořit širokou platformu tak, aby všichni mohli přijet a postavit se společně proti zlu. Je škoda, že se Polsko neúčastní," řekl.