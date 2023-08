Izraelský premiér Netanjahu přiletí v říjnu do ČR na společné jednání vlád

Praha - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu přiletí v říjnu s částí svého kabinetu do Prahy kvůli obnovenému společnému jednání vlád obou zemí. Uvedl to server Seznam Zprávy, kterému to sdělila nastupující česká velvyslankyně v Izraeli Veronika Kuchyňová Šmigolová.

"Společné jednání vlád proběhne 9. října. To je termín, na kterém jsme se předběžně domluvili,“ oznámila diplomatka. Datum by podle ní mohly změnit jen případné neočekávané okolnosti na mezinárodní či domácí scéně.

Netanjahu je pod tlakem kvůli kontroverzní justiční reformě. Kritice čelil i za výběr některých svých koaličních partnerů a ministrů. Izraelský ministr financí Bezalel Smotrič ani ministr vnitra Itamar Ben Gvir z ultranacionalistických stran podle informací Seznam Zpráv do Prahy nedorazí.

"Ministr financí nepřijede, není téma, které bychom s ním měli probírat,“ uvedla Kuchyňová Šmigolová. Podle jejího vyjádření je nyní jistá účast Netanjahua a ministra zahraničních věcí Eliho Kohena. "V tuto chvíli existuje spíše soupiska témat, o nichž by se mělo jednat – obrana, věda, výzkum, inovace, školství, vzdělávání, doprava,“ dodala.

Server připomněl, že tradici česko-izraelských mezivládních konzultací založila vláda Petra Nečase (ODS). První se uskutečnily v Praze v roce 2012 a i tehdy je za Izraelce vedl Netanjahu. Naposledy kabinety společně jednaly v roce 2016 v Izraeli za vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL.