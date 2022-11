Izraelský premiér Lapid podle médií přizná volební porážku

Jeruzalém - Izraelský premiér Jair Lapid chce přiznat porážku v úterních parlamentních volbách a odpoledne zatelefonovat vítězi, bývalému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi. Podle serveru The Times of Israel vyzval Lapid ministry, aby se připravili předat v klidu úřady.

Podle výsledků po sečtení zhruba 93 procent hlasů má Netanjahuův pravicový Likud 32 ze 120 parlamentních křesel. Počítá se s tím, že se k sestavení koalice spojí s náboženskými stranami a krajní pravicí a dá dohromady 65 mandátů.

Lapidova strana Ješ Atid má 24 mandátů a na parlamentní většinu ani se spojenci nedosáhne. Očekává se, že Netanjahu do vlády přizve krajně pravicovou stranu Náboženský sionismus, k jehož vedení patří ultranacionalista Itamar Ben Gvir.

V jeruzalémském Starém Městě dnes zaútočil nožem Palestinec na policisty a tři zranil. Policie oznámila, že byl útočník zastřelen. Jeden z pobodaných byl hospitalizován. Po incidentu Netanjahu kritizoval Lapidovu vládu a vyzval k obnově bezpečnosti. "Dohasínající Lapidova vláda končí dalším útokem. Je na čase obnovit bezpečnost v ulicích, je na čase udělat pořádek, je na čase stát se pánem domu, je na čase zničit teroristu, který vyjde ven s úmyslem spáchat útok," řekl.

Ke stranám, které se podle všeho do parlamentu nedostanou, protože nepřekonají potřebné minimum 3,25 procenta hlasů, patří potenciální Lapidův spojenec, levicový Merec. Deník Haarec napsal, že Lapid spáchal harakiri, když nevyužil příležitost snížit práh pro vstup do Knesetu. Profesor Camil Fuchs řekl v rozhovoru s televizním kanálem 13, že to bylo "hloupé a zločinné opomenutí a zatmění historického rozměru". Použil příměr, že šlo o podobnou situaci, v níž se octne velryba, když ztratí orientaci. "Narážíte na břeh znovu a znovu ve snaze spáchat sebevraždu, tentokrát se jim to povedlo," řekl.

Když letos vláda v parlamentu ztratila většinu, navrhli někteří její členové snížit práh vstupu na dvě procenta, jak tomu bylo do roku 2014. Už tehdy se myslelo na záchranu Merecu a také arabské strany Balad. Souhlasil s tím i vůdce strany Izrael je náš domov Avigdor Lieberman, který byl za původním zvýšením prahu. Návrh měl šanci v parlamentu projít, ale Lapid jej odmítl.