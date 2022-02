Izraelský premiér hovořil s Putinem, nabídl mu zprostředkování jednání s Kyjevem

Jeruzalém - Izraelský premiér Naftali Bennett dnes poprvé od ruské invaze na Ukrajinu hovořil s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a nabídnul se mu jako prostředník pro jednání mezi Kyjevem a Moskvou. Informoval o tom server The Times of Israel. O zprostředkování jednání požádal Bennetta v předchozích dnech ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který jako možné místo konání navrhl Jeruzalém.

Putin dnes podle izraelského webu Bennettovi řekl, že je připraven jednat s ukrajinským vedením v Bělorusku. To jako místo pro rozhovory ale odmítá Zelenskyj, protože Bělorusko má podle něj podíl na trvající ruské agresi vůči jeho zemi. I z jeho území totiž ruská armáda ve čtvrtek zaútočila na Ukrajinu. Putinův mluvčí dnes oznámil, že ruská delegace už přijela do Běloruska k jednáním s ukrajinskou stranou. Zelenskyj vzápětí zopakoval, že tam jednat nebude, a navrhl několik jiných míst, mezi nimi Bratislavu, Varšavu, Budapešť, Istanbul či Baku.

S izraelským premiérem Zelenskyj hovořil v pátek. “Věříme, že Izrael je jediný demokratický stát, který má skvělé vztahy jak s Ukrajinou, tak s Ruskem," řekl k telefonátu ukrajinský velvyslanec v Izraeli Jevhen Kornijčuk. Dodal, že Bennett Zelenskému neodpověděl. Bennettův úřad to odmítl komentovat.

Izraelský kabinet od čtvrtečního ruského napadení Ukrajiny rázně neodsoudil ruskou invazi, podle analytiků nejspíš proto, že potřebuje Moskvu v boji proti Íránem podporovaným jednotkám v Sýrii. Izrael nabídl Ukrajině humanitární pomoc, ale jeho premiér Bennett výslovně Rusko za agresi na Ukrajině neodsoudil. Izraelský ministr zahraničí Jair Lapid ve čtvrtek označil útok za vážné porušení mezinárodního řádu. Podle dnešních zpráv serveru The Times of Israel Lapid neveřejně také řekl, že "Izrael musí být na správně straně a odsoudit diktátory, kteří útočí na demokracii". Ministerstvo zahraničí toto vyjádření odmítlo komentovat.

Proti ruské invazi na Ukrajinu se i v Izraeli už konalo několik demonstrací. V sobotu v Tel Avivu demonstrovaly tisíce lidí, kteří požadovali mimo jiné, aby izraelská vláda k invazi zaujala jasné stanovisko.

Server The Times of Israel dnes také informoval, že ukrajinská ambasáda v Izraeli v sobotu začala přes svůj účet na sociálních sítích rekrutovat lidi, kteří by odjeli bojovat na Ukrajinu proti ruské armádě. Výzvu z facebooku ambasáda posléze stáhla. Izraelské ministerstvo zahraničí řeklo, že o záležitosti ví, ale odmítlo to komentovat. Ambasáda v sobotu na facebooku napsala, že vytváří seznam dobrovolníků pro boj proti "ruskému agresorovi". Zájemci měli poslat email s osobními údaji a "vojenskou specializací".

V Izraeli žije asi půl milionu lidí, kteří mají ukrajinské kořeny. Většina z nich přišla do Izraele po rozpadu Sovětského svazu začátkem 90. let minulého století. Další přišli v posledních několika letech po ruské anexi Krymu v roce 2014.

Server The Times of Israel připomněl, že občané Izraele nesmí vstupovat do cizí armády, za což hrozí až tři roky vězení. Tento zákaz neplatí jen tehdy, že má Izrael s danou zemí o této věci dohodu. Podle izraelského serveru ale není jasné, zda má takovou dohodu Izrael s Ukrajinou.

Na Ukrajině smí cizinci vstoupit do armády. Dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval lidi z celého světa, aby přijeli na Ukrajinu vytvořit legionářskou jednotku, která by pomohla místní armádě bránit ukrajinskou svrchovanost proti ruské invazi.