Izraelský parlament zvolil novým prezidentem země labouristu Herzoga

Jeruzalém - Izraelský parlament zvolil na příštích sedm let do čela státu labouristu Jicchaka Herzoga. Nahradí Reuvena Rivlina, který je prezidentem od července 2014. Šedesátiletý Herzog je synem někdejšího prezidenta Chaima Herzoga a v minulosti vedl Stranu práce. Bude jedenáctým prezidentem státu a Rivlina by měl vystřídat v červenci.

V parlamentu dalo Herzogovi hlas 87 poslanců. Jeho soupeřkou byla Miriam Perecová, kterou volilo 26 zákonodárců.

Agentura AP napsala, že Herzogovo vítězství se očekávalo vzhledem k jeho zkušenostem v politice a rodinnému zázemí. Jeho otec byl šestým prezidentem země a předtím působil jako izraelský velvyslanec při OSN a v USA. Herzogův dědeček byl prvním aškenázským vrchním rabínem nejprve v britské mandátní Palestině a pak v Izraeli. Jicchak Herzog působil také tři roky v čele Židovské agentury, která coby nevládní organizace spolupracuje s vládou v imigračních otázkách.

V Izraeli je prezident spíš ceremoniální funkcí, jejíž držitel má být hlavně morálním vůdcem a garantem jednoty, napsala AP. Do prezidentových pravomocí patří pověřovat po volbách vybraného politika sestavením vlády a udělovat milosti.

Herzog po zvolení řekl, že chce "vybudovat mosty" mezi izraelskou společností a židovskou diasporou, bojovat proti "antisemitismu a nenávisti vůči Izraeli a chránit základy demokracie". "Přijímám tu velkou odpovědnost, kterou jste mi svěřili. Přijímám čest sloužit celé izraelské veřejnosti," řekl.

Perecová mu pogratulovala a řekla, že rozhodnutí parlamentu je "čestná volba". "Jeho úspěch je mým úspěchem a úspěchem celé země," řekla sedmašedesátiletá žena, jejíž dva synové zemřeli při službě v armádě.

O prezidentovi se rozhodovalo v době, kdy Izrael stále nemá po březnových volbách novou vládu. Sestavuje ji Jair Lapid, který musí výsledek oznámit do dnešní půlnoci.

Netanjahu měl příležitost kabinet sestavit jako první, ale neuspěl. Herzogovi už ke zvolení poblahopřál. "Přeji mu jménem izraelských občanů štěstí. Děkuji Miriam Perecové za čestnou kandidaturu," sdělil.

Herzog s ním dnes předstoupil společně před novináře. V roce 2015 byli soupeři v předčasných parlamentních volbách. Dnes Herzog řekl, že je připraven "spolupracovat s jakoukoli vládou a jakýmkoli premiérem". Netanjahu na to k pobavení přítomných řekl: "Tohle teď nechme stranou."