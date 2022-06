Izraelský parlament v prvním čtení schválil zákon o svém rozpuštění

Jeruzalém - Izraelský parlament v noci na dnešek odhlasoval v prvním čtení zákon o svém rozpuštění. Třetí a poslední verze zákona má být podle izraelských médií schválena do středy. Podle nynějšího textu by se měly konat příští předčasné volby buď 25. října, nebo 1. listopadu. Opozice stále doufá, že se jí podaří získat dostatek poslanců pro sestavení alternativní vlády, jíž by předsedal bývalý premiér Benjamin Netanjahu. V tom případě by se volby nekonaly.

Pokud se podaří schválit do středy zákon ve třetím čtení, vystřídá do voleb v úřadu předsedy vlády Naftaliho Bennetta nynější ministr zahraničí Jair Lapid.

Bennettova vláda měla po loňských volbách většinu jediného hlasu, o niž letos přišla, když někteří členové koaličních stran vypověděli spolupráci s vládou. Bennett s Lapidem pak oznámili, že vyčerpali všechny prostředky, jak udržet kabinet u moci. Vyzvali pak k rozpuštění parlamentu a konání dalších voleb. Budou páté od dubna 2019.

Nynější vyjednávání v parlamentu zdržují debaty o termínu voleb a také o osudu Netanjahua. Koaliční strany a opozice se nakonec dohodly, že parlament nyní nebude projednávat zákon, který má zabránit obviněné osobě sestavovat vládu. Netanjahu je obviněn v několika korupčních kauzách a tento zákon se týká jeho. Aby opozice mohla převzít vládnutí a sestavila koalici, musela by získat hlasy nejméně 61 poslanců. Nynější ministr obrany Benny Ganc řekl, že udělá vše pro to, aby Netanjahuovi zabránil novou koalici sestavit.

Bennettova vláda přestala být schopná v parlamentu prosadit schvalování zákonů a jedním z důvodů současné situace je neúspěšné hlasování o prodloužení legislativy týkající se židovských osadníků. Musí se pravidelně obnovovat, ale většinou bývá hlasování rutinní. Tentokrát zákon neprošel a jeho platnost skončí ve čtvrtek večer. Pokud bude předtím parlament rozpuštěn, pak bude platnost zákona automaticky prodloužena o půl roku.