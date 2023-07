Izraelský parlament obklopili protestující proti návrhu soudní reformy

Jeruzalém - Stovky demonstrantů dnes zablokovaly přístup k izraelskému parlamentu v Jeruzalémě, který má odpoledne či večer hlasovat v posledním čtení o první klíčové části kontroverzní soudní reformy. Policie se marně snažila demonstranty rozehnat vodními děly, dva lidé museli být hospitalizováni po zásahu do hlavy. Několik lidí bylo zatčeno. Do parlamentu už dorazil premiér Benjamin Netanjahu, který šel nouzovým vchodem a demonstrantům se tak vyhnul. Novinářům uvnitř budovy odmítl odpovědět na otázky. Podle deníku Haarec se ještě na poslední chvíli snaží dohodnout kompromis ministr obrany Joav Gallant, který jedná s Netanjahuem. Večer by měli k parlamentu dorazit i příznivci vládní reformy.

K demonstrantům před parlamentem se krátce připojilo i několik opozičních poslanců. Opozice hodlá dnes bojkotovat závěrečné schvalování zákona, který omezuje pravomoce nejvyššího soudu ve prospěch vlády. Zákon už v červenci prošel v prvním čtení a dnes mají následovat hlasování ve druhém a třetím čtení. Ještě předtím se ale očekává, že poslanci zamítnou 140 opozičních pozměňovacích návrhů.

Protesty proti soudní reformě v Izraeli trvají od ledna a zesílily před dnešním hlasováním. Sdružení podnikatelů reprezentující asi 150 velkých firem, včetně bank, obchodů nebo čerpacích stanic, na dnešek ohlásilo stávku, aby přimělo vládu k zastavení schvalování reformy. Dalších asi 200 firem v oblasti high-tech uvedlo, že umožní zaměstnancům dnes stávkovat, napsal server The Times of Israel. Tato stávka je podle místních médií bezprecedentní a nemá podporů odborových svazů.

Podnikatelské sdružení ke stávce vyzvalo i další firmy a organizace. "Připojte se k nouzovému kroku, který jsme museli udělat, abychom zastavili jednostrannou legislativu a přiměli vládu k jednání o kompromisu," citovala z prohlášení sdružení podnikatelů izraelská média. "Musíme dosáhnout dohody, která zastaví dramatické škody na ekonomice a zabrání rozdělování společnosti, rozkladu armády a ohrožení bezpečnosti a budoucnosti nás všech," uvádí se též v prohlášení.

Proti reformě, která podle kritiků ohrozí izraelskou demokracii, protestují široké vrstvy izraelské společnosti, včetně armádních rezervistů. O víkendu oznámila skupina, který reprezentuje na 10.000 záložníků, že nebude vykonávat dobrovolnou službu v armádě, dokud vláda reformu ze schvalování nestáhne.

Netanjahua se v neděli snažil znovu přimět k pozastavení schvalování reformy i prezident Jicchak Herzog, který opakovaně už řadu měsíců vládu vyzývá k jednání s opozicí. Premiér ale dal opět najevo, že schvalování bude pokračovat. Řekl to na videu z nemocnice, kde byl v sobotu akutně hospitalizován a kde mu byl voperován kardiostimulátor. Lékaři ministerskému předsedovi už před týdnem dali monitorovací přístroj, který mu podle nich zachránil život.