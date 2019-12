Izraelský parlament nenašel nového premiéra, budou další volby

Jeruzalém - Izraelským poslancům se dnes ve stanoveném termínu nepodařilo najít příštího premiéra, oznámila agentura AFP. Po vypršení lhůty byl parlament automaticky rozpuštěn, mimořádné volby, od letošního dubna už třetí, se tak budou konat v březnu 2020. O přesném datu voleb poslanci stále jednají.

Zázrak, očekávaný mnoha Izraelci, se nekonal, komentovala AFP neúspěšné hledání příštího ministerského předsedy. "Tlačí nás do nových voleb a jediné co můžeme dělat, je vyhrát, a přesně to uděláme," prohlásil po vypršení lhůty premiér Benjamin Netanjahu.

O sestavení vládní koalice se marně pokoušel Netanjahu za stranu Likud i vůdce nyní nejsilnější strany Modrá a bílá Benny Ganc. Kromě toho se snažili dohodnout se spolu na vládě národní jednoty. Situaci ale komplikoval fakt, že Netanjahu čelí obvinění ve třech korupčních kauzách. Zatím neřekl, zda bude usilovat o imunitu.

Minulé volby se konaly 9. dubna a 17. září a ani po jedněch z nich se nepodařilo vůdcům nejsilnějších stran sestavit vládní koalici s většinovou podporou ve 120členném parlamentu. Podle nejčerstvějších průzkumů by se v případě, že by se volby konaly nyní, situace v Knesetu příliš nezměnila - Modrá a bílá by získala 35 křesel a Likud 33.