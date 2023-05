Izraelské útoky v Pásmu Gazy zabily 20 lidí, radikálové z něj vypálili 270 raket

Gaza/Tel Aviv - Při izraelských útocích na palestinské Pásmo Gazy dnes zemřelo pět lidí, informovalo palestinské ministerstvo zdravotnictví podle deníku Haarec. Operace, kterou v úterý zahájila izraelská armáda proti skupině Islámský džihád (PIJ), si v Pásmu Gazy podle téhož zdroje vyžádala už 20 obětí, včetně pěti dětí a čtyř žen, a přes čtyři desítky zraněných. Mezi 20 mrtvými jsou i tři přední představitelé skupiny PIJ, na jejíž infrastrukturu Izrael cílí. Další dva členy Islámského džihádu zabili izraelští vojáci dnes na okupovaném Západním břehu. Z Pásma Gazy teroristé na izraelské území vypálili za dva dny na 270 raket, uvedla dnes izraelská armáda. Většinu zachytil protiraketový systém a nikdo nebyl zraněn. Výstražné sirény se dnes rozezněly až v okolí Tel Avivu. Krátce pozastaveny byly i přílety na Ben Gurionovo mezinárodní letiště.

Palestinské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že v Pásmu Gazy zemřelo při izraelských útocích dnes pět lidí, mimo jiné u města Chán Júnis, u Bajt Hanúnu a v Rafáhu na hranici pásma s Egyptem. V úterý zabily izraelské útoky v Pásmu Gazy 15 Palestinců, z toho nejméně deset civilistů, včetně čtyř dětí. Islámský džihád potvrdil úmrtí svých členů a uvedl, že kromě nich zemřelo při útocích i několik jejich dětí a žen.

Generální tajemník OSN António Guterres smrt civilistů v Gaze odsoudil a označil ji za "nepřijatelnou". Umírání musí "okamžitě skončit", dodal Guterres a vyzval obě strany k zachování maximální zdrženlivosti, uvedl zástupce mluvčího OSN Farhan Haq.

"Izrael musí dodržet své závazky vyplývající z mezinárodního humanitárního práva, včetně použití přiměřené síly a přijetí všech možných opatření, aby byli při vojenských operacích ušetřeni civilisté a civilní objekty," dodal Haq. Guterres odsoudil i odpalování raket z Gazy na Izrael, jde podle něj rovněž o porušení mezinárodního humanitárního práva.

Deník Haarec dnes napsal, že Izrael je ochoten jednat o příměří. O to se podle něj už snaží činitelé z Egypta, Kataru a OSN. Podle izraelských médií by dnes měla o situaci za zavřenými dveřmi jednat na mimořádném zasedání v New Yorku Rada bezpečnosti OSN. Podle deníku The Jerusalem Post zasedne Rada bezpečnosti letos kvůli izraelsko-palestinskému konfliktu už podeváté.

Podle agentury AFP jde o největší eskalaci mezi palestinskými ozbrojenými skupinami a Izraelem od srpna 2022, kdy během tří dnů střetů mezi izraelskou armádou a palestinským Islámským džihádem zemřelo pět desítek Palestinců, včetně 12 z PIJ a nejméně 19 dětí. Z Pásma Gazy bylo tehdy na Izrael vypáleno asi 200 raket, které způsobily třem lidem zranění.

Izraelská armáda zahájila v úterý v Pásmu Gazy, které od roku 2007 ovládá palestinské radikální islamistické hnutí Hamás, operaci nazvanou Štít a šíp. Podle místních médií o ní rozhodli premiér Benjamin Netanjahu a ministr obrany Joav Galant minulý týden poté, co z Pásma Gazy na izraelské území vypálili palestinští radikálové stovku raket po úmrtí svého předáka v izraelské vazbě na následky 86denní hladovky. Izraelská armáda uvedla, že se v Pásmu Gazy zaměřuje na infrastrukturu skupiny Islámský džihád a její členy.

Po zabití tří členů Islámského džihádu v úterý slíbila tato skupina, kterou považují za teroristickou i USA a EU, pomstu. Rovněž Hamás oznámil, že Izrael ponese odpovědnost za následky této operace. Dnes server The Times of Israel s odvoláním na izraelského vládního činitele napsal, že Hamás se do ostřelování izraelského území tento týden nezapojil. "Hamás není v této věci aktivní, ačkoliv vydává prohlášení," citoval server izraelského nejmenovaného činitele. Podle toho webu se ale zdá, že se Izrael snaží oddělit obvinění různých palestinských ozbrojených frakcí, aby se vyhnul další eskalaci.

Obyvatelé izraelských vesnic na hranici s Pásmem Gazy už v úterý dostali pokyn, aby se uchýlili do krytů. Zavřeny byly v regionu i dnes školy. Agentura AFP s odvoláním na izraelského bezpečnostního činitele napsala, že na Izrael z Pásma Gazy bylo jen za 45 minut odpáleno více než 60 raket. Podle webu The Times of Israel většinu z nich sestřelil systém protivzdušné obrany Iron Dome (Železná kupole), izraelská televizní stanice Channel 12 ale informovala o zásahu domu ve Sderotu. Oběti na izraelské straně hlášeny nejsou, několik lidí ale skončilo v péči zdravotníků kvůli vážným projevům úzkosti.

Kvůli raketové palbě na oblast Tel Avivu byly krátce pozastaveny také přílety na Ben Gurionovo mezinárodní letiště. Podle serveru Ynet dostalo několik letadel před přistáním pokyn, aby několik minut kroužilo ve vzduchu ve větší vzdálenosti.