Izraelské útoky na Gazu mají podle Palestinců přes 2300 obětí

Gaza/Ženeva - Izraelské nálety a operace v palestinském Pásmu Gazy si vyžádaly už 2329 obětí. Raněno bylo dalších 9714 Palestinců. Údaje podle agentur Reuters a AFP zveřejnilo dnes palestinské ministerstvo zdravotnictví. Není jasné, jaký podíl mrtvých tvoří islamisté z hnutí Hamás.

V noci na dnešek palestinské zdravotnické úřady informovaly, že za posledních 24 hodin v Pásmu Gazy při izraelských útocích zemřelo 300 lidí, převážně dětí a žen. Server BBC News zase napsal, že Světová zdravotnická organizace (WHO) tvrdě kritizovala izraelskou výzvu k evakuaci nemocnic na severu Gazy. Pro pacienty se to podle WHO může rovnat rozsudku smrti.

Izrael mohutnými nálety reaguje na útoky ozbrojenců z radikálního hnutí Hamás, které si před týdnem vyžádaly přes 1300 životů. Jeruzalém zároveň chystá pozemní ofenzivu v Gaze, kde na území menším než Praha žije kolem 2,3 milionu Palestinců. Vyzval proto více než milion z nich, aby opustili severní část tohoto úzkého pásu při Středozemním moři.

Na tuto výzvu i na fakt, že Izrael Gazu odřízl od dodávek jídla a vody, reagovala kriticky řada mezinárodních činitelů včetně šéfa OSN Antónia Guterrese, který varoval před hrozící katastrofou.

Nyní se k němu přidala i WHO, která kritizovala izraelský "příkaz" k evakuaci 22 nemocnic s více než 2000 pacientů. "Nutit více než 2000 pacientů k přesunu do jižní Gazy...by se mohlo rovnat rozsudku smrti," uvedla v prohlášení. Řada pacientů podle ní potřebuje intenzivní péči, včetně dětí v inkubátorech.

WHO vyzvala Izrael, aby "příkaz" k evakuaci nemocnic okamžitě zrušil.