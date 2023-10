Izraelské útoky na Gazu mají podle Palestinců přes 2200 obětí

Gaza/Tel Aviv - Izraelské nálety a operace v palestinském Pásmu Gazy si vyžádaly už 2215 obětí, z toho 724 dětí, a přes 8700 zraněných. Údaje podle agentur Reuters a AFP zveřejnilo dnes palestinské ministerstvo zdravotnictví. Na Západním břehu Jordánu, který Izrael okupuje, je obětí střetů podle stejného zdroje 54 a zraněných 1100. Není jasné, jaký podíl mrtvých tvoří islamisté z hnutí Hamás.

Počet palestinských obětí je týden po útoku ozbrojenců Hamásu na Izrael podobný jako v 50denní válce mezi Izraelem a Hamásem v roce 2014. Současný konflikt si ale vyžádal více izraelských životů: při útoku ozbrojenců z Hamásu, na který Izrael odvetnými údery reaguje, zahynulo nejméně 1300 lidí. Válka z roku 2014 si vyžádala životy 2200 Palestinců a 70 Izraelců.

Na internetu se rozšířilo video, které podle zpravodajského webu NBC News zachycuje Palestince, kteří zahynuli při náletu, když se v pátek snažili odjet ze severní části Pásma Gazy. Na záběrech jsou vidět mrtvé ženy a malé děti. Zpravodajský web BBC píše, že se mu podařilo ověřit, že se nálet odehrál na jedné ze dvou evakuačních tras ze severního Pásma Gazy na jih. Podle palestinského ministerstva zdravotnictví na místě při izraelském bombardování zahynulo 70 lidí, podle BBC je na videu vidět 12 mrtvých. Izraelská armáda podle BBC uvedla, že věc vyšetřuje a že se Hamás snaží civilistům zabránit v evakuaci.

Izraelská armáda dnes uvedla, že mezi 1300 oběťmi útoků ozbrojenců z Hamásu je nejméně 265 izraelských vojáků. Z vyjádření armády tak vyplývá, že více než tisíc obětí pochází z řad civilního obyvatelstva. Armádní mluvčí Richard Hecht také uvedl, že ozbrojenci Hamásu do Pásma Gazy zavlekli 120 lidí. V posledních dnech se hovořilo o 100 až 150 rukojmích.

Na ochranu civilistů v současném konfliktu apelují takřka všichni zahraniční pozorovatelé, včetně Spojených států, Ruska, Evropské unie či OSN. Obavy vyvolává především očekávaná rozsáhlá pozemní operace Izraele proti Hamásu v Pásmu Gazy, kde žijí přes dva miliony palestinských civilistů na území rozlohou menším, než je Praha.

Palestinský Červený půlměsíc dnes od izraelské armády dostal pokyn evakuovat nemocnici Al-Kuds v Gaze do 16:00 místního času (15:00 SELČ), píše agentura Reuters. Jedná se o prodloužení z původních 6:00. Červený půlměsíc ale uvedl, že není schopen nemocnici evakuovat a podle humanitárních pravidel musí pokračovat v péči o nemocné a zraněné.

Izraelská armáda dnes také znovu vyzvala obyvatele severu Pásma Gazy, aby se přesunuli do jižní části oblasti za údolí Vádí. Učinit tak mají dnes do 16:00 místního času (15:00 SELČ), a to za použití evakuačních koridorů, kterými je podle armády možné bezpečně projít. Tak rychlou evakuaci takového množství lidí zahraniční pozorovatelé označují za takřka nemožnou a varují před humanitární krizí, která by mohla výrazně navýšit počet obětí konfliktu.