Izraelské útoky na Gazu mají podle Palestinců přes 2200 obětí, raněných 10.000

Gaza/Tel Aviv - Izraelské nálety a operace v palestinském Pásmu Gazy si vyžádaly už 2215 obětí, z toho 724 dětí. Údaje podle agentur Reuters a AFP zveřejnilo palestinské ministerstvo zdravotnictví. Na Západním břehu Jordánu, který Izrael okupuje, je obětí střetů podle stejného zdroje 54 a zraněných 1100. Není jasné, jaký podíl mrtvých tvoří islamisté z hnutí Hamás.

Počet palestinských obětí je týden po útoku ozbrojenců Hamásu na Izrael podobný jako v 50denní válce mezi Izraelem a Hamásem v roce 2014. Současný konflikt si ale vyžádal více izraelských životů: při útoku ozbrojenců z Hamásu, na který Izrael odvetnými údery reaguje, zahynulo nejméně 1300 lidí, převážně civilistů.

Na ochranu civilistů apelují takřka všichni zahraniční pozorovatelé konfliktu, včetně Spojených států, Ruska, Evropské unie či OSN. Obavy vyvolává především očekávaná rozsáhlá pozemní operace Izraele proti Hamásu v Pásmu Gazy, kde žijí přes dva miliony palestinských civilistů na území rozlohou menším, než je Praha.

Izraelská armáda dnes znovu vyzvala obyvatele severu Pásma Gazy, aby se přesunuli do jižní části oblasti za údolí Vádí. Učinit tak mají dnes mezi 10:00 a 16:00 místního času (9:00 a 15:00 SELČ), a to za použití evakuačních koridorů, kterými je podle armády možné bezpečně projít. Tak rychlou evakuaci takového množství lidí zahraniční pozorovatelé označují za takřka nemožnou a varují před humanitární krizí, která by mohla výrazně navýšit počet obětí konfliktu.