Izraelská TV: Při palestinském raketovém útoku na Tel Aviv zemřela žena

Jeruzalém - Při večerním palestinském raketovém útoku na oblast Tel Avivu zemřela padesátiletá žena. Oznámila to izraelská televize Kanál 12 a později potvrdili zdravotníci. Ostatní média hovoří o šesti až osmi zraněných, mezi nimiž je pětileté dítě. Izrael kvůli palbě přerušil provoz na mezinárodním Ben Gurionově letišti u Tel Avivu.

Policie oznámila, že rakety zasáhly Holon a Givatajim, což jsou místa ležící jižně a východně od Tel Avivu považovaná za jeho předměstí. Policie hlásí, že tam bylo osm lidí zraněno, někteří z nich vážně.

Palestinští radikálové večer pohrozili útoky na Tel Aviv v odvetě za izraelské nálety na obytné domy v Pásmu Gazy. Palestinská raketová palba a izraelské protioperace pokračují od pondělka. O život při nich přišlo nejméně 30 lidí.

Skupina Hamás oznámila, že na Tel Aviv z Pásma Gazy vzlétlo 130 raket. "Plníme svůj slib, brigády Kásam (ozbrojená složka Hamásu) zahájily největší útok na Tel Aviv a jeho okolí se 130 raketami v reakci na útoky nepřítele na výškové civilní domy," uvedl v prohlášení Hamás, který Pásmo Gazy ovládá.

Také Islámský džihád pohrozil útokem na Tel Aviv, pokud Izrael nezastaví palbu na obytné domy. Večer se při jednom z nich zřítil 13patrový dům v Gaze, ale Izraelci jeho obyvatele předem varovali a vyzvali k evakuaci. "V reakci na útoky na obytné výškové domy se Tel Aviv setká s raketami ve 21:00 (20:00 SELČ)," uvedl Islámský džihád v prohlášení.

Podle izraelských médií rakety mířily i na střední Izrael, pondělní raketová palba se zaměřila také na Jeruzalém.

Současným bojům přecházelo několik dní napětí v Jeruzalémě a pondělní policejní zásah proti protestujícím Palestincům na Chrámové hoře. Zraněno tam bylo několik stovek osob.

Mnoho zemí vyzývá Izrael k umírněnosti, Egypt se snaží zprostředkovat klid. Nejmenovaný izraelský bezpečnostní představitel citovaný serverem The Times of Israel řekl, že o možném příměří by mohl Izrael začít uvažovat ve středu.

Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová dnes palestinské raketové útoky odsoudila a řekla, že Izrael má právo na legitimní obranu. "Jeruzalém je pro věřící na celém světě velmi významné místo, musí být místem sdílené existence," uvedla. Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price vyzval obě bojující strany, aby šetřily civilisty.

Rakety odpálené z Gazy v izraelském Aškelonu zabily dvě ženy

Rakety odpálené z palestinského Pásma Gazy v jihoizraelském Aškelonu zabily dvě ženy, píše agentura Reuters s odvoláním na záchranné služby. Patrně jde o první izraelské oběti přeshraničního násilí, které začalo v pondělí. Premiér Benjamin Netanjahu v reakci prohlásil, že Izrael nyní nálety na Pásmo Gazy znásobí.

Podle webu The Times of Israel v Aškelonu raketa zasáhla rodinný dům. Izraelská média nejprve informovala o jednom mrtvém a několika zraněných, z nichž jeden byl ve vážném stavu.

Šéf záchranářů Eli Ben později novinářům potvrdil, že raketová palba z Gazy v Aškelonu zabila dvě ženy. Jednou z obětí je podle izraelských médií 80letá žena.

Izraelské nálety v Gaze si od pondělního večera podle tamního ministerstva zdravotnictví vyžádaly životy 26 Palestinců včetně devíti dětí a ženy. Podle palestinského ministerstva zdravotnictví je zraněno přes 120 lidí.

"Po zhodnocení situace se rozhodlo, že zesílíme jak četnost, tak sílu útoků," prohlásil Netanjahu.

Ministr obrany Benny Ganc, který dnes jednal s představiteli armády a měst na jihu Izraele řekl, že "každý den útoků na izraelské občany posouvá teroristické organizace (v Pásmu Gazy) roky zpět". "Nepřestaneme útočit, dokud znovu nezavládne klid," řekl. Podle něj působí izraelské útoky značné škody palestinským skupinám Hamás a Islámský džihád, které v pondělí zahájily raketovou palbu na Izrael.

Armáda odpoledne ohlásila další vlnu náletů na cíle Hamásu a Islámského džihádu v Pásmu Gazy. Cílem je údajně jeden z velitelů Hamásu, pozice této organizace a zbrojní sklady. V izraelských městech a vesnicích poblíž hranice Pásma Gazy se ozývají neustále poplašné sirény upozorňující na raketový útok. Novou vlnu raket hlásí město Aškelon, kde po předchozích útocích dostali lidé povolení vyjít z krytů.