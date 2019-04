Jeruzalém - Vítězem úterních parlamentních voleb v Izraeli je tamní pravice. Podle zatím předběžných výsledků, jež se opírají o sečtení 98 procent hlasů, bude mít ve 120členném parlamentu až 65 křesel. Premiér Benjamin Netanjahu tak má podle médií nakročeno k pátému mandátu. Palestinci výsledek hodnotí jako přitakání okupaci palestinských území. Netanjahuovi už začali gratulovat zahraniční politici včetně těch českých.

Netanjahuova strana Likud má nyní 35 mandátů a spolu s pravicovými a náboženskými stranami může dát dohromady většinu 65 hlasů.

Centristická koalice Modrá a bílá si vedla sice stejně dobře jako Likud, avšak s levicovými a centristickými stranami, s nimiž by mohla vládnout, dá dohromady pouze 55 mandátů. Šéf Modré a bílé Benny Ganc se stoupence snažil v prohlášení povzbudit s tím, že "obloha sice vypadá zatažená, ale přes milion občanů" se vyjádřilo pro změnu. Ještě stále nevyloučil, že po dopočítání hlasů se jeho formace může dostat do vedení. Na jejím koaličním potenciálu to ale nic nezmění.

Ve volbách propadla tradiční opora levice - Strana práce, která po desetiletí dominovala izraelské politice. Docílila vůbec nejhoršího výsledku a v parlamentu bude mít jenom šest zástupců.

Dobře si vedly náboženské strany Šas a Jednotný judaismus tóry, které jsou tradičními spojenci Likudu a hodlají jít do vlády s Netanjahuem znovu. Mají 16 poslanců.

Koaliční jednání mohou zkomplikovat strany Kulanu a Izrael je náš domov. V minulosti sice byly v Netanjahuově vládě, ale teď se zatím nevyslovily a čekají na konečný výsledek. Vůdce strany ruských imigrantů Izrael je náš domov Avigdor Lieberman už vyloučil, že by šel do koalice s Gancem.

Palestinský mírový vyjednávač Saíb Irikát volební výsledek interpretoval jako zajištění statusu quo, tedy ne míru a přitakání okupaci. Mezi Palestinci výsledek vyvolává obavy z možné anexe židovských osad na Západním břehu Jordánu, jak to Netanjahu před volbami slíbil. Rada Ješa, která zastřešuje osadníky, se domnívá, že Izraelci se jasně přiklonili k pravici a že se v úterý skoncovalo s palestinským státem.

K Netanjahuovi už zamířily gratulace z České republiky, Rakouska, Itálie i z Indie. Rakouský kancléř Sebastian Kurz se zmínil o skvělém výkonu při volebním vítězství Netanjahua. Italský ministr vnitra Matteo Salvini Netanjahua ocenil za dobrou práci. Gratuloval i český premiér Andrej Babiš i prezident Miloš Zeman. Ten je rozhodnutím Izraelců potěšen, doufá v další spolupráci i v přestěhování české ambasády do Jeruzaléma. Ministr zahraničí Tomáš Petříček věří, že se brzy podaří sestavit novou vládu a že se bude dál rozvíjet partnerství mezi Českem a Izraelem.

Až bude výsledek konečný, zahájí prezident Reuven Rivlin konzultace s představiteli jednotlivých stran, aby zjistil, koho podpoří jako nového premiéra. Rivlin oznámil, že tyto konzultace začnou příští týden a budou přenášeny živě. Politika, který získá nejširší podporu, pak Rivlin pověří sestavením kabinetu. Dotyčný na to bude mít 28, případně dalších 14 dní. Neuspěje-li, bude pověřen někdo jiný.