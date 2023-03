Izraelská policie proti demonstrantům použila zábleskové granáty

Tel Aviv - Izraelská policie dnes použila zábleskové granáty proti demonstrantům, kteří v Tel Avivu protestují proti vládním záměrům na změnu podoby justice v zemi. Informuje o tom agentura Reuters. V Izraeli se koná další z řady demonstrací proti soudní reformě, kterou prosazuje nynější vláda.

"Izrael není diktatura, Izrael není Maďarsko," skandovali lidé blokující hlavní dálnici mezi Tel Avivem a Jeruzalémem. Mnozí z nich měli izraelské a duhové vlajky.

Telavivská policie na koních se demonstrantům mezitím snažila zabránit v překonání zátarasů. Na záběrech z místa je vidět, jak policisté odvádějí demonstranty ze silnice, zatímco nespokojenci skandují "hanba" a "my jsme většina, my jsme v ulicích". Podle policie bylo nejméně devět lidí zatčeno. Zpravodajský web The Times of Israel píše o několika zraněných účastnících protestů.

Očekává se, že protest během dneška, který demonstranti označili za "Den narušení", ještě zesílí. Izraelský krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir prohlásil, že nedovolí "anarchistům" blokovat silnice.

Nacionalisticko-náboženská koaliční vláda premiéra Benjamina Netanjahua v lednu navrhla soudní reformu. Podle ní by zákonodárci vládnoucí koalice získali rozhodující roli při jmenování soudců a zároveň by byla omezena pravomoc nejvyššího soudu rozhodovat proti moci výkonné, píše Reuters.

Právní výbor parlamentu při hlasování, které bojkotovali opoziční zákonodárci, předběžně schválil více částí reformy.

Kritici tvrdí, že návrhy podkopávají nezávislost soudů také vzhledem k tomu, že Izrael nemá ústavu a pouze jednu parlamentní komoru, kterou ovládá vládní koalice.

Navzdory široké kritice a masovým demonstracím ale parlament schválil v prvním čtení první část reformy týkající se jmenování soudců nejvyššího soudu. Plán reformy již ovlivnil kurz izraelského šekelu a vyvolal obavy některých západních spojenců o stav izraelské demokracie.

Premiér Benjamin Netanjahu, jenž je souzený kvůli obvinění z korupce, které popírá, tvrdí, že změny obnoví rovnováhu mezi jednotlivými složkami moci a podpoří podnikání. Ekonomové a právní experti ovšem upozorňují, že povedou k izolaci Izraele a způsobí ekonomický chaos. Průzkumy ukázaly, že plán je nepopulární u většiny Izraelců, kteří by dali přednost dosažení kompromisu.