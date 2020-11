Izraelská média píší o tajné návštěvě Netanjahua v Saúdské Arábii

Jeruzalém/Rijád - Izraelská média dnes informují, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu tajně letěl do Saúdské Arábie, kde se setkal s korunním princem Muhammadem bin Salmánem, píše agentura AP. Podle AP by se jednalo o vůbec první setkání čelných saúdských a izraelských představitelů. V Saúdské Arábii v neděli jednal také americký ministr zahraničí Mike Pompeo.

Netanjahuova kancelář věc zatím nekomentovala. AP upozorňuje, že podle webu s daty o radarovém sledování letů podniklo v neděli soukromé tryskové letadlo, které Netanjahu v minulosti už používal, let z izraelského Tel Avivu do Neomu na saúdském pobřeží Rudého moře. Právě tam bylo naplánováno setkání bin Salmána s Pompeem. Podle izraelských médií, která se odvolávají na nejmenovaného izraelského představitele, se společně s Netanjahuem do Saúdské Arábie vydal i Josi Cohen, šéf izraelské tajné služby Mossad.

Pompeo se snaží vlivný stát Perského zálivu přesvědčit, aby následoval Spojené arabské emiráty a Bahrajn a navázal po jejich vzoru oficiální vztahy s Izraelem. Rijád však zatím normalizaci vztahů s Izraelem odmítá a uvádí, že nejprve je potřeba zaměřit se na palestinské snahy o vytvoření samostatného státu.

Izrael měl však i před letošní dohodou o diplomatických vztazích s Emiráty a Bahrajnem po dlouhou dobu na státy Perského zálivu neoficiální vazby, které v posledních letech posílily díky tomu, že obě strany vidí bezpečnostní hrozbu v Íránu. Podle Reuters státy nyní navíc nesbližují jen obavy z Íránu, ale také dohady, zda příští americký prezident změní dosavadní směřování politiky Washingtonu vůči zemím Blízkého východu.

Pompeo se na návštěvu zemí Blízkého východu vydal krátce před skončením mandátu amerického prezidenta Donalda Trumpa, kterého v lednu vystřídá nově zvolený Joe Biden. Trump jeho vítězství dosud neuznal a snaží se výsledek hlasování zpochybnit.