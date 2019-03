Tel Aviv - Izraelská armáda uvedla, že z palestinského Pásma Gazy byly dnes vypáleny dvě rakety na Tel Aviv. Jednu včas sestřelil izraelský systém protivzdušné obrany, druhá dopadla mimo obydlenou oblast, informovala místní média.

Obyvatelé Tel Avivu zažili dnes večer šok, když se ve městě poprvé od roku 2014 rozezněly varovné sirény, uvedl deník The Jerusalem Post. Izraelská armáda později informovala, že na město zamířily dvě rakety z Pásma Gazy. To ovládá od roku 2007 islamistické radikální hnutí Hamás, které vedlo s Izraelem už několik válek. Podle deníku The Jerusalem Post je ale za dnešním vypálením raket zřejmě hnutí Islámský džihád.

Deník The Times of Israel uvedl, že kromě sirén nevydaly místní úřady v Tel Avivu žádné zvláštní varování pro občany.