Izraelská armáda: Z Pásma Gazy byly do Izraele odpáleny rakety

Gaza/ Tel Aviv - Z palestinského Pásma Gazy bylo do Izraele dnes ráno odpáleno mnoho raket. Podle agentury Reuters to oznámila izraelská armáda s tím, že očekává několikadenní střety. Nejnovější napětí přichází poté, co Izrael v Gaze zabil vysoce postaveného člena militantní skupiny Islámský džihád. Podle listu The Times of Israel proti raketám z Gazy zasáhla izraelská protivzdušná obrana. V Tel Avivu mezitím zazněly varovné sirény.

"Výrazný počet raket byl odpálen na Izrael z Pásma Gazy," uvedl podle AFP mluvčí izraelské armády Jonatan Konrikus s tím, že se armáda připravuje na "několikadenní střety". U Tel Avivu systém protivzdušné obrany patrně sestřelil několik raket, což ukazuje video. Podle Reuters nejsou zprávy o žádných zraněných. Izraelská policie ale preventivně uzavřela silnice v blízkosti Pásma Gazy.

Mezinárodní Ben Gurionovo letiště oznámilo, že provoz omezovat nebude. Podle The Times of Israel ale byly dnes na pokyn armády uzavřeny školy mezi hranicí s Gazou a Tel Avivem.