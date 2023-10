Izraelská armáda pokračuje v útocích na cíle Hamásu v Pásmu Gazy

Tel Aviv - Izraelská armáda v noci na dnešek pokračuje v útocích na cíle radikálního hnutí Hamás v Pásmu Gazy, odkud o víkendu palestinští ozbrojenci napadli Izrael. Informuje o tom server listu The Times of Israel. Server deníku The New York Times (NYT) zase napsal, že podle předběžných odhadů izraelského vysoce postaveného vojenského činitele drží Hamás nejméně 150 rukojmích.

Izraelská armáda uvedla, že se terčem jejích útoků v posledních hodinách stalo několik velitelských stanovišť Hamásu i budovy jeho představitelů.

Jeden z nedělních izraelských úderů, které přicházejí v odvetě za útoky, při nichž zemřelo přes 700 lidí, si podle agentury AP vyžádal životy 19 členů jedné palestinské rodiny.

OSN uvedla, že v Gaze, kde žije celkem 2,3 milionu lidí, zatím své domovy opustilo přes 123.000 z nich. Světová organizace také upozornila na to, že jediné elektrárně v pásmu, které je rozlohou výrazně menší než Praha, mohou během několika dní dojít zásoby paliva. Většinu elektřiny dosud Pásmo Gazy získávalo z Izraele, ten ale dodávky přerušil.

Pokud jde o počet unesených Izraelců, nezveřejnila zatím izraelská vláda přesný údaj, činitelé Hamásu ale hovoří o tom, že jich je více než 100. Izraelský vojenský odhad, o němž informoval NYT, vychází z čísla ještě o 50 vyššího.

Na několika místech v Izraeli, které jsou v blízkosti Pásma Gazy, i nadále izraelské síly bojují proti radikálům, kteří sem pronikli.