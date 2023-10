Izraelská armáda oznámila, že dokončuje přípravy na pozemní operaci

Tel Aviv - Izraelská armáda uvedla, že dokončuje přípravy na významnou pozemní operaci v Pásmu Gazy, píše zpravodajský web The Times of Israel. Armádní prohlášení podle něj uvádí, že se izraelské síly připravují na "rozšíření ofenzivy" a "koordinovaný útok ze vzduchu, moře a po souši". Izrael poslední týden Pásmo Gazy bombarduje poté, co na jižní Izrael minulou sobotu zaútočili ozbrojenci islamistického hnutí Hamás, zabili na 1300 lidí a přes 100 unesli. Izraelské nálety v Pásmu Gazy mají podle palestinských úřadů na svědomí 2200 obětí.

Izraelští vojáci jsou podle prohlášení armády rozmístěni po celé zemi a připravují se na "další fázi" války s Hamásem, "s důrazem na významnou pozemní operaci". Armáda také uvedla, že dokončuje odvod statisíců rezervistů a zajišťuje, aby měli potřebné vybavení.

Mluvčí izraelské armády podle agentury AP dnes prohlásil, že Izrael "velmi brzy" zasáhne město Gaza. Zahájení izraelské pozemní operace se obecně očekává, píše ToI s tím, že její začátek a rozsah závisí na řadě okolností, včetně evakuace palestinských civilistů ze severní části Pásma Gazy.

Izraelská armáda dnes na síti X uvedla, že se Hamás snaží civilistům v odjezdu na jih zabránit tím, že na silnici dává zátarasy, což vede k dopravním zácpám. Lídr Hamásu Ismáíl Haníja mezitím prohlásil, že Palestinci Pásmo Gazy neopustí. Skupina již dříve obyvatele vyzvala, aby zůstali ve svých domovech. Izraelská armáda naopak vyzvala civilní obyvatelstvo severu Pásma Gazy, včetně města Gaza, k evakuaci na jih s tím, že se ozbrojenci Hamásu skrývají pod domy a využívají civilisty jako lidské štíty.

List Haarec s odvoláním na armádu píše, že izraelský "pozemní manévr" bude vyžadovat vstup "do srdce Gazy". Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dnes navštívil vojáky na hranici s Pásmem Gazy a tázal se jich, zda jsou na "další fázi" připraveni.

Mezi 1300 oběťmi útoku Hamásu je podle poslední bilance 279 příslušníků izraelských obranných sil. Mluvčí armády Daniel Hagari uvedl, že armáda dosud informovala rodiny 126 lidí, které palestinští ozbrojenci odvlekli do Pásma Gazy. Hamás a palestinský Islámský džihád tvrdí, že v Pásmu Gazy zadržují 130 rukojmích, píše ToI s tím, že některá izraelská média informují i o 200 zajatých. Kde se rukojmí nacházejí, přitom není jasné. Hamás uvedl, že v posledních 48 hodinách jich při izraelských náletech zahynulo 22.

Izraelská armáda při pátečním zásahu v Pásmu Gazy našla těla některých Izraelců zabitých palestinskými ozbrojenci a transportovala je zpět do Izraele, uvedl server listu The Jerusalem Post. Šlo o první zásah izraelské armády v Gaze od překvapivého útoku radikálního hnutí Hamás z minulého víkendu.

Izrael a už v pátek uvedl, že jeho jednotky uskutečnily několik rozsahem omezených operací za hranicí Gazy, aby oblast vyčistily od teroristů. Při jedné z nich se podle serveru vojákům podařilo nalézt těla Izraelců a dovézt je zpět. Kolik jich bylo, The Jerusalem Post neuvedl.