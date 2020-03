Izraelci volí potřetí za rok parlament, očekává se opět pat

Jeruzalém - Izraelci jdou dnes opět volit parlament, už potřetí za necelý rok. Po předchozích volbách loni v dubnu a v září se totiž ani jednomu z vůdců nejsilnějších politických stran nepodařilo dohodnout na vládní koalici. Výsledky voleb byly jen velmi těsné a podle průzkumů veřejného mínění budou těsné i po dnešním hlasování. Podle analytiků proto nejsou vyloučeny ani čtvrté parlamentní volby v řadě.

Podle průzkumů půjde i dnes o těsný souboj nejsilnější pravicové strany Likud, kterou vede nejdéle vládnoucí izraelský premiér Benjamin Netanjahu, s centristickým uskupením Modrá a bílá někdejšího náčelníka generálního štábu Bennyho Gance. V dubnu těsně vyhrál Likud, ale Netanjahu nezískal spojence pro sestavení vlády. V září naopak těsně zvítězila Gancova strana; šanci pak dostali Ganc i Netanjahu, ale ani jeden nebyl úspěšný.

Třetí by podle průzkumů mohla opět skončit společná arabská kandidátka, s níž ale do vlády nikdo nepočítá. Po zářijových volbách získala 13 křesel ve 120 členném parlamentu a posléze podpořila Gance coby možného premiéra. Poprvé za téměř tři desetiletí tak doporučila arabská strana Žida do křesla předsedy vlády.

Průzkumy se od září příliš nezměnily. Přitom v listopadu generální prokurátor obvinil Netanjahua z podvodu, korupce a zneužití důvěry, což ale avizoval už dříve během roku. Proces má začít 17. března. Hlasování by mohlo ovlivnit i lednové zveřejnění plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na řešení izraelsko-palestinského konfliktu, který mimo jiné umožňuje Izraeli anektovat části okupovaného palestinského území.

Patovou situaci by mohla vyřešit vysoká účast, ale Izraelci už jsou z politiky unaveni. Snížit by ji mohly i obavy z nákazy novým koronavirem. V září volilo 70 procent voličů, což bylo asi o procento více než v dubnu.

Už v neděli odvolili někteří izraelští vojáci. Povoleno to mají o den dříve ti, kteří budou dnes muset v den voleb sloužit. Volební místnosti se dnes uzavřou ve 21:00 SEČ, pak budou zveřejněny odhady výsledků.