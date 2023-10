Izraelci už týden bojují s hnutím Hamás, operují za hranicí Pásma Gazy

Tel Aviv/Gaza - Izraelská armáda už týden bojuje s islamistickým hnutím Hamás, které minulou sobotu podniklo na Izrael bezprecedentní útok z Pásma Gazy. Počet obětí podle posledních bilancí úřadů vzrostl na 2269 mrtvých Palestinců a nejméně 1300 Izraelců, z toho převážná část civilistů. Izrael opět vyzval obyvatele Pásma Gazy, aby odešli ze severu na jih oblasti, a to do dnešních 15:00 SELČ; podle médií jde o přípravu na rozsáhlou pozemní operaci izraelské armády v Pásmu Gazy. Izraelská armáda uvedla, že zabila dva představitele Hamásu, kteří se podíleli na sobotních útocích. Mezinárodní společenství apeluje na snížení napětí v konfliktu a vyzývá k ochraně civilistů.

Saúdská Arábie se v reakci na pokračující konflikt rozhodla přerušit rozhovory o možné normalizaci vztahů s Izraelem, které podle zářijových prohlášení obou stran byly produktivní; Izrael očekával dohodu v první čtvrtině příštího roku. Šéf americké diplomacie Antony Blinken označil jednání mezi Tel Avivem a Rijádem a snahu ho překazit za jeden z možných motivů Hamásu pro zahájení překvapivého útoku na Izrael.

Izraelská vláda povolala do zbraně na 360.000 záložníků a shromažďuje síly na jihu země, podle zahraničních pozorovatelů patrně v přípravě na vpád do Pásma Gazy, kde však v omezeném rozsahu izraelští vojáci operují už od pátku. V Pásmu Gazy našla izraelská armáda těla některých Izraelců unesených palestinskými ozbrojenci, které převezla zpět do Izraele, a údajně také dokumenty s plány sobotního útoku.

Na některých nalezených dokumentech byly podle izraelské televize Kan příkazy ozbrojencům zabít co nejvíce civilistů, na dalším podle amerického zpravodajského serveru NBC News mapa jednoho z kibuců poblíž Pásma Gazy s instrukcemi cílit na místa, kde by se měly nacházet děti, "vzít rukojmí" a "zabít tolik lidí, kolik bude možné".

Izraelská armáda dál útočí na Pásmo Gazy ze vzduchu a oznámila, že při útocích zabila velitele vzdušných sil Hamásu Muráda abú Muráda a velitele Alího Kazího, který vedl jeden z přeshraničních útoků na osady na jihu Izraele 7. října. Na severu země zase Izraelci zabili pomocí dronů tři lidi, kteří se podle nich pokoušeli proniknout na území Izraele z Libanonu.

Na izraelsko-libanonské hranici v posledních dnech roste napětí kvůli obavám, že války mezi Hamásem a Izraelem využije libanonské šíitské hnutí Hizballáh, které si, stejně jako Hamás, vytyčilo za cíl zničení Izraele. V Libanonu v pátek při ostřelování zemřel kameraman agentury Reuters Íssám Abdalláh a dalších šest novinářů utrpělo zranění, izraelská armáda za incident zatím nepřiznala odpovědnost, vyjádřila nad ním ale lítost.

Ačkoliv není jasné, zda už izraelská vláda národní jednoty přijala politické rozhodnutí o rozsáhlém pozemním útoku, osudem až dvou milionů civilistů v Pásmu Gazy se nadále zabývají politici z celého světa. Nejvyšší diplomat EU Josep Borell označil za "nerealizovatelný" plán Izraele na přesun milionu lidí v rámci Pásma Gazy ze severu na jih a egyptské úřady oznámily, že otevřely hraniční přechod Rafáh pro cizince, kteří chtějí oblast opustit. Egypt se na otevření dohodl s Izraelem, Spojenými státy a Katarem.

Aktuální souhrnná bilance konfliktu přesáhla 3500 mrtvých. Kromě 1300 obětí na izraelské straně zahrnuje také 2215 mrtvých Palestinců v Pásmu Gazy a 54 mrtvých Palestinců na Západním břehu Jordánu. Zraněných v Pásmu Gazy a na Západním břehu dohromady je podle palestinského ministerstva zdravotnictví téměř 10.000, na izraelské straně je zraněných více než 3000. Západní břeh Jordánu Izrael od roku 1967 okupuje.