Izraelci už týden bojují s Hamásem, dokončují přípravy na pozemní operaci

Tel Aviv/Gaza - Izraelská armáda uvedla, že dokončuje přípravy na významnou pozemní operaci v Pásmu Gazy. Pokračuje tak v boji s palestinským islamistickým hnutím Hamás, které minulou sobotu podniklo na Izrael bezprecedentní útok z Pásma Gazy. Izraelská armáda rovněž uvedla, že zabila dva představitele Hamásu, kteří se podíleli na sobotních útocích. Obyvatele Pásma Gazy Izrael vyzval, aby odešli ze severu na jih oblasti, Hamás se podle něj ale snaží civilistům v odjezdu bránit. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu navštívil kibucy, v nichž se Hamás dopustil největších masakrů, setkal se také s vojáky. Jeho bezpečnostní poradce uznal, že izraelské zpravodajské služby chybovaly. Evropská unie mezitím oznámila, že s okamžitou platností ztrojnásobí objem humanitární pomoci pro Pásmo Gazy, nově to bude 75 milionů eur (1,85 mld. Kč).

Izraelská armáda uvedla, že dokončuje přípravy na významnou pozemní operaci v Pásmu Gazy a připravuje se na "rozšíření ofenzivy", "koordinovaný útok ze vzduchu, moře a po souši" a na "další fázi" války s Hamásem. Armáda také uvedla, že dokončuje odvod statisíců rezervistů a zajišťuje, aby měli potřebné vybavení.

Počet obětí týden trvajícího konfliktu podle posledních bilancí úřadů vzrostl na 2269 mrtvých Palestinců a nejméně 1300 Izraelců, z toho převážná část civilistů. Mezinárodní společenství apeluje na snížení napětí v konfliktu a vyzývá k ochraně civilistů. Izraelská armáda uvedla, že se Hamás snaží civilistům v odjezdu na jih Pásma Gazy zabránit tím, že na silnici dává zátarasy, což vede k dopravním zácpám. Lídr Hamásu Ismáíl Haníja mezitím prohlásil, že Palestinci Pásmo Gazy neopustí a obvinil Izrael z genocidy. Skupina již dříve obyvatele vyzvala, aby zůstali ve svých domovech. Možným vysídlením Palestinců kvůli konfliktu je znepokojen i Egypt, který stejně jako ostatní arabské státy uvedl, že Palestinci by měli v době eskalace války zůstat na svém území a že se snaží zajistit dodávky pomoci do Pásma Gazy.

Netanjahuův bezpečnostní poradce Cachi Hanegbi uvedl, že bylo jasnou chybou věřit, že palestinské hnutí Hamás je oslabené. Izraelské zpravodajské služby chybovaly a selhaly při zajišťování bezpečnosti svých občanů, dodal Hanegbi a přiznal i svůj vlastní díl viny.

Saúdská Arábie se v reakci na pokračující konflikt rozhodla přerušit rozhovory o možné normalizaci vztahů s Izraelem, které podle zářijových prohlášení obou stran byly produktivní; Izrael očekával dohodu v první čtvrtině příštího roku. Šéf americké diplomacie Antony Blinken už dříve označil jednání mezi Tel Avivem a Rijádem a snahu ho překazit za jeden z možných motivů Hamásu pro zahájení překvapivého útoku na Izrael.

V Pásmu Gazy našla izraelská armáda těla některých Izraelců unesených palestinskými ozbrojenci, které převezla zpět do Izraele, a údajně také dokumenty s plány sobotního útoku. Na některých nalezených dokumentech byly podle izraelské televize Kan příkazy ozbrojencům zabít co nejvíce civilistů, na dalším podle amerického zpravodajského serveru NBC News mapa jednoho z kibuců poblíž Pásma Gazy s instrukcemi cílit na místa, kde by se měly nacházet děti, "vzít rukojmí" a "zabít tolik lidí, kolik bude možné".

Izraelská armáda dál útočí na Pásmo Gazy ze vzduchu a oznámila, že při útocích zabila velitele vzdušných sil Hamásu Muráda abú Muráda a velitele Alího Kazího, který vedl jeden z přeshraničních útoků na osady na jihu Izraele 7. října. Na severu země zase Izraelci zabili pomocí dronů tři lidi, kteří se podle nich pokoušeli proniknout na území Izraele z Libanonu.

Na izraelsko-libanonské hranici v posledních dnech roste napětí kvůli obavám, že války mezi Hamásem a Izraelem využije libanonské šíitské hnutí Hizballáh, které si, stejně jako Hamás, vytyčilo za cíl zničení Izraele. V Libanonu v pátek při ostřelování zemřel kameraman agentury Reuters Íssám Abdalláh a dalších šest novinářů utrpělo zranění, izraelská armáda za incident zatím nepřiznala odpovědnost, vyjádřila nad ním ale lítost.

Osudem až dvou milionů civilistů v Pásmu Gazy se nadále zabývají politici z celého světa. Nejvyšší diplomat EU Josep Borell označil za "nerealizovatelný" plán Izraele na přesun milionu lidí v rámci Pásma Gazy ze severu na jih a egyptské úřady oznámily, že otevřely hraniční přechod Rafáh pro cizince, kteří chtějí oblast opustit. Egypt se na otevření dohodl s Izraelem, Spojenými státy a Katarem.

Aktuální souhrnná bilance konfliktu přesáhla 3500 mrtvých. Kromě 1300 obětí na izraelské straně zahrnuje také 2215 mrtvých Palestinců v Pásmu Gazy a 54 mrtvých Palestinců na okupovaném Západním břehu Jordánu. Zraněných v Pásmu Gazy a na Západním břehu dohromady je podle palestinského ministerstva zdravotnictví téměř 10.000, na izraelské straně je zraněných více než 3000. Izrael eviduje 279 zabitých příslušníků izraelských obranných sil.

Tisíce lidí v Londýně, v Manchesteru a dalších britských městech vyšly do ulic na podporu Palestinců. Na akci dohlíželo přes 1000 policistů.

Slovensko čtvrtým a zároveň posledním repatriačním letem z Izraele přepravilo do Bratislavy 90 lidí, mezi nimi i dva občany Česka.