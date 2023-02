Izraelci opět demonstrovali proti reformě, podle pořadatelů jich přišlo 200.000

Tel Aviv - Desetitisíce lidí v Izraeli šestou sobotu v řadě protestovaly proti plánované reformě soudnictví, kterou prosazuje pravicová vláda premiéra Benjamina Netanjahua. Nejpočetnější byly demonstrace opět v Tel Avivu, kde se podle organizátorů sešlo zhruba 145.000 lidí. V dalších městech vyjadřovalo nesouhlas kolem 83.000 lidí, uvádí list The Times of Israel. Policejní odhady nebyly bezprostředně k dispozici, v předchozích týdnech ale byly vždy nižší než čísla pořadatelů.

V Tel Avivu lidé drželi minutu ticha za oběti pátečního teroristického útoku ve východním Jeruzalémě, při němž zemřeli tři lidé. K davu promluvila někdejší ministryně spravedlnosti Netanjahuovy vlády Cipi Livniová.

"Nevyšli jsme do ulic kvůli výsledkům voleb. Jsme tady kvůli tomu, co děláte od svého zvolení," řekla Livniová na adresu premiéra. Kritizovala některé nové zákony i pronásledování státních zaměstnanců, Netanjahuovo působení v posledních týdnech označila za fašismus, píší The Times of Israel.

Bývalý náčelník generálního štábu izraelské armády Dan Haluc při účasti na protestech v Tel Avivu řekl, že Izraelci nebudou chtít sloužit v armádě, pokud vláda bude pokračovat ve svých plánech v oblasti soudnictví. "Vojáci a důstojníci, kteří poznají, že zde panuje diktatura, se nebudou chtít stát diktátorovými žoldnéři," uvedl Haluc. Vojenská služba je přitom pro většinu Izraelců povinná, a to jak pro muže, tak i pro ženy.

Tento týden se poprvé demonstrovalo i v Efratu, což je izraelská osada na okupovaném Západním břehu Jordánu, uvedla AFP.

Návrh reformy, která patří k prioritám nové vlády, předložil ministr spravedlnosti Jariv Levin. Podle něj by 120členný parlament, neboli Kneset, měl nově pravomoc přehlasovat rozhodnutí nejvyššího soudu většinou 61 hlasů. Levin rovněž navrhuje, aby politici hráli větší roli při jmenování soudců.

Kritici upozorňují, že změny ve fungování nejvyššího soudu by byly výhodné i pro samotného premiéra, který čelí obvinění z korupce. Obvinění se týkají tří na sobě nezávislých případů, v nichž jde mimo jiné o ovlivňování vlastníků médií a přijímání štědrých darů výměnou za politické výhody. Netanjahu vinu odmítá, v případě odsouzení mu ale hrozí dlouholeté vězení.