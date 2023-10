Izrael zrušil poplach vyhlášený kvůli narušení vzdušného prostoru z Libanonu

Jeruzalém - Na severu Izraele se dnes rozezněly výstražné sirény poté, co izraelská armáda obdržela zprávy o narušení vzdušného prostoru z Libanonu. Podle izraelské veřejnoprávní stranice Kan se zřejmě jednalo o dron. Informace se podle armády nakonec nepotvrdila a poplach byl zrušen, stejně jako výstraha před možným vniknutím teroristů do příhraničního města Maalot.

Střety podél izraelsko-libanonské hranice vypukly poté, co islamisté z radikálního palestinského hnutí Hamás o víkendu zahájili útok proti Izraeli z Pásma Gazy a Izrael v odvetě začal Pásmo ostřelovat. Na obou stranách již zahynuly stovky lidí.

"Prozatím jsou obavy z infiltrace vyloučeny," uvedla podle deníku The Times of Israel izraelská armáda o situaci v severním Izraeli. Podle ní v této oblasti žádný bezpečnostní incident nenastal. Co však spustilo poplach, je třeba teprve zjistit.

Armáda po obdržení zprávy o narušení vzdušného prostoru cizím letounem vyzvala obyvatele, aby se uchýlili do krytů. Stanice Kan zároveň uvedla, že na sever země dopadly střely. Štáb agentury Reuters pozoroval zásah domu.

Úřady dnes zároveň vyzvaly obyvatele ve městě Maalot vzdáleného osm kilometrů od hranic s Libanonem, aby se kvůli možnému proniknutí teroristů zamkli ve svých domovech a nevycházeli. I tento poplach byl záhy odvolán.

Izraelská armáda dnes dopoledne uvedla, že ostřeluje jih Libanonu poté, co v úterý ostřelování čelila jedna z jejích severních pozic poblíž izraelské vesnice Arab Aramší. Libanonské šíitské hnutí Hizballáh i palestinské hnutí Hamás se dnes přihlásily k tomuto útoku, o němž dosud není známo, zda si vyžádal nějaké oběti.

Hizballáh i Hamás považují Izrael za svého úhlavního nepřítele. Podle agentury AP je známo, že Hizballáh disponuje útočnými drony. Ozbrojené křídlo hnutí Hamás dnes také uvedlo, že vypustilo na severoizraelské město Haifa raketu R-160.