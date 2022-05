Izrael zpřísnil pravidla pro pobyt a vstup cizinců na Západní břeh Jordánu

Jeruzalém - Cizinci, kteří budou mířit na palestinský Západní břeh Jordánu kvůli práci, studiu či dobrovolnické činnosti a rozhodnou se žít s Palestincem, to musí do 30 dní ohlásit izraelskému styčnému úřadu COGAT. Za začátek vztahu se považuje zasnoubení, svatba nebo sdílení společné adresy. COGAT, který má na starosti styk s palestinskými územími v civilních záležitostech, to zahrnul do svých nových propozic.

Agentura AP k tomu napsala, že opatření má mnoho kritiků, protože je považováno za detailní zasahování do životů Palestinců.

Nová pravidla se týkají cizinců, kteří si za životní partnery zvolí Palestince a přijedou na okupovaný Západní břeh pracovat, studovat, učit nebo se věnovat dobrovolnické práci. Nevztahuje se to na návštěvníky Izraele a židovských osad na Západním břehu Jordánu.

"Je nepřijatelné, že si izraelská armáda myslí, že může takto detailně řídit palestinskou společnost, rozhodovat o tom, kdo je oprávněn učit na univerzitě nebo mít právo na zahraniční dobrovolníky," sdělila ředitelka izraelské organizace lidských práv HaMoked Jessica Montellová. Její skupina zaslala soudu výhrady, což přinutilo Izrael oddálit zavedení nových pravidel nejméně do července.

Podle AP nový izraelský záměr vyvolá nelibost i v USA, které dlouho odmítaly zavedení bezvízového programu s Izraelem kromě jiného kvůli tomu, že Izrael zachází s Američany palestinského původu jinak než s ostatními občany USA.

COGAT uvádí, že nová pravidla sjednocují žádosti o vstup na Západní břeh Jordánu a rozšiřují podmínky pro vydání povolení.

Izrael Západní břeh obsadil za války v roce 1967 a od té doby vybudoval na tomto území, kde chtějí mít Palestinci svůj stát, přes 130 osad. V propozicích o podmínkách vstupu je toto území označeno historickými názvy Judea a Samaří.

Palestinci z ciziny, kteří budou chtít jet na Západní břeh Jordánu, musí při vstupu do Izraele dodat jména a identifikační údaje členů svých rodin a informace o tom, zda mají na Západním břehu nemovitost nebo právo nějakou zdědit. Mnozí se bojí, že tyto informace mohou být využity pro převedení pozemků osadníkům. "Je to, jako byste podávali informace o své rodině nebo přátelích, k nimž jedete. Poskytnete údaje, které může Izrael použít k tomu, aby vám ukradl majetek," řekl právník Ahmed Abofoul z mezinárodní právnické organizace Al-Hak.

Nová izraelská pravidla počítají s tím, že na Západní břeh Jordánu bude moci maximálně 100 profesorů a 150 studentů. V roce 2020 získalo díky evropskému programu Erasmus povolení studovat nebo učit na Západním břehu Jordánu 366 lidí. V témže roce díky témuž programu studovalo v Evropě 1800 Izraelců.

Podle COGAT se nové kvóty týkají těch, kdo budou chtít na Západním břehu působit déle než jeden semestr. Téměř všichni cizinci, i ti ze soukromého sektoru, budou muset po 27 měsících pobyt ukončit a další žádost o vstup budou moci podat po devíti měsících. Celkově bude jejich pobyt na tomto území omezen pěti lety, což vylučuje dlouhodobější působení. Dobrovolníkům bude vydáváno povolení na 12 měsíců a na další si budou muset počkat rok.

Největší univerzita na Západním břehu Jordánu Bir Zajt považuje nová pravidla za nepřijatelná, protože tak univerzita ztratí kontrolu nad tím, jak organizovat svůj akademický program.

Tato pravidla se nevztahují na izraelské instituce na Západním břehu Jordánu, jako je například univerzita Ariel v židovské osadě.

Opatření může zásadně zkomplikovat život cizincům, kteří uzavřeli sňatek s Palestinci ze Západního břehu a založili tam s nimi rodiny. Podle nových pravidel budou dostávat zahraniční partneři Palestinců povolení k návštěvě na maximálně šest měsíců a pak budou muset na půl roku odjet bez ohledu na to, zda na území pracují nebo mají školou povinné děti. Jen menší počet si bude moci požádat o vydání statusu manželského partnera, který bude obnovitelný až do 27 měsíců.

Kaliforňanka Morgan Cooperová zápolí s izraelskými úřady téměř 20 let. Přijela učit na Bir Zajt, provdala se za Palestince a má s ním dvě děti. O povolení k pobytu požádala před pěti a půl lety, ale vyřízené dodnes není. S rodinou žije na základě dočasných víz obnovovaných izraelskou armádou. "Zvyknete si na okupaci, protože když to neuděláte, zaplaví vás její nespravedlnost a absurdita. Pravidla se neustále mění, nikdy nejsou jednoznačná a málokdy se o nich dovíme," řekla Cooperová. Izraelští pohraničníci jí několikrát sdělili, aby se s rodinou odstěhovala do USA. Podle Palestinců jde Izraeli právě o to vystěhovat co nejvíc Palestinců pryč.