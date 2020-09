Izrael zostřil karanténu, Británie má rekordní počet nově nakažených

Brasília/Jeruzalém - Izraelská vláda dnes po mnohahodinovém jednání schválila zostření podmínek celostátní karantény, která v zemi platí od 18. září. Premiér Benjamin Netanjahu varoval, že kvůli strmému nárůstu počtu nakažených koronavirem je země "na okraji propasti". Británie má rekordní počet nově nakažených, přes 6500. V Brazílii za posledních 24 hodin přibylo 33.281 nových případů koronaviru, 869 lidí s onemocněním covid-19 zemřelo. Ve Švédsku roste počet infekcí, Stockholm možná zpřísní opatření.

Izraelská vláda dnes po mnohahodinovém jednání schválila zostření podmínek celostátní uzávěry, která v zemi platí od 18. září. Opatření začnou platit od pátečních 13:00 SELČ a potrvají nejméně čtrnáct dní. Premiér Benjamin Netanjahu varoval, že kvůli strmému nárůstu počtu nakažených koronavirem je země "na okraji propasti". Dva dny po sobě měla země téměř 7000 nových nakažených.

Izrael má asi devět milionů obyvatel, tamní nemocnice se blíží k naplnění svých kapacit a rychle přibývá mrtvých s covidem-19, podle místních úřadů je jich celkem 1335.

List The Jerusalem Post na svých internetových stránkách napsal, že nová opatření budou zřejmě ještě přísnější než na jaře, kdy se život v zemi kvůli koronaviru nuceně zastavil poprvé. Uzávěra postihne Izraelce v době významných svátků jom kippur - den smíření a sedmidenního sukotu - svátku stánků, který letos skončí 9. října.

V pátek odpoledne se v zemi zavřou téměř všechny obchody s výjimkou těch, kde se prodává nezbytné zboží. Restaurace budou moci zajišťovat službu jenom donáškou.

Jom kipur začíná v neděli večer a potrvá do pondělka. V synagogách se lidé budou moci modlit jen v desetičlenných skupinách, a to jenom do pondělka, kdy se synagogy uzavřou. Uzávěra potrvá po celý svátek sukot, který začne příští pátek. Netanjahu řekl, že právě svátky jsou důvodem, proč se vláda ke zpřísnění rozhodla. Většina lidí v této době nechodí do práce a ekonomické ztráty budou menší. "Je lepší to udělat teď, o svátcích a za nižších ztrát než potom, kdy by byl ekonomický dopad těžší," řekl premiér.

Lidé se nebudou smět moci vzdalovat od bydliště na víc než kilometr, na silnicích a u vjezdů do měst budou policisté, aby zabránili lidem cestovat. Zastaví se téměř veškerá veřejná doprava, ze škol zůstanou v provozu jenom ty, které poskytují speciální výuku, venkovní shromáždění se mohou konat s účastí do 20 lidí.

Opatření má dnes schválit parlament, vláda ještě jedná o možnosti uzavřít mezinárodní Ben Gurionovo letiště pro odlety.

Rozhodla také o podrobnostech, za jakých budou moci Izraelci pořádat protesty. Už několik víkendů se lidé shromažďují v Jeruzalémě u Netanjahuovy rezidence a požadují jeho odstoupení. Ministerstva se shodla, že na místo bude moci přijít až 2000 lidí, avšak stejně jako v případě demonstrací jinde v Izraeli, budou rozděleni do skupin po 20 a budou mezi sebou muset udržet dvoumetrový odstup. Účastníci musejí mít bydliště do jednoho kilometru od centra Jeruzaléma.

Jerusalem Post uvádí, že se zpřísněním stávajících opatření nesouhlasil zejména ministr financí Jisrael Kac a byl jediný z ministrů, kdo hlasoval proti. Odchodem z vládního jednání dal najevo svůj nesouhlas i ministr po vědu Jizhar Šaj, protože podle něj opatření nejsou v souladu s názorem odborníků. Protestoval rovněž guvernér izraelské banky Amir Jaron, podle nějž uzávěra způsobí velké ekonomické ztráty.

Británie má rekordní počet nově nakažených, přes 6500

Británie dnes ohlásila 6634 nově potvrzených případů nákazy koronavirem, což je nejvyšší denní bilance od začátku epidemie. Rekordní nárůst má i Nizozemsko, kde dnes přibylo přes 2500 nakažených. Ve Španělsku celkový počet lidí infikovaných virem SARS-CoV-2 překročil 700.000 poté, co ministerstvo zdravotnictví ohlásilo více než 10.000 nových případů.

Britské ministerstvo zdravotnictví informovalo, že oproti údajům ze středy se počet nově odhalených případů nákazy zvýšil o téměř 500 a dnešní bilance je v tomto ohledu rekordní. List The Guardian však upozornil, že to neznamená, že by nyní bylo ve Spojeném království více infikovaných než během jarní vlny epidemie covidu-19, protože tehdy se provádělo mnohem méně testů. Celkem už 66milionová Británie registruje téměř 410.000 nakažených a bezmála 42.000 obětí s covidem-19, za poslední den zemřelo 40 pacientů.

Ode dneška platí v Británii kvůli rychlému šíření infekce další pravidla omezující možnosti setkávání lidí. Bary a restaurace v Anglii a Skotsku musejí zavírat v deset hodin večer a rozšířil se seznam míst, kde je nutné nosit roušky.

V bezmála 50milionovém Španělsku dnes celková bilance nakažených dosáhla více než 704.000, když za poslední den přibylo přes 10.000 nových případů. Ve středu bylo nově infikovaných více než 11.000. Počet úmrtí se zvýšil o 84 na 31.118. Ačkoli obětí je nyní nejvíce od začátku května, jde jen o zlomek úmrtí, které Španělsko registrovalo v březnu a dubnu - tehdejší denní bilance dosahovaly i 900.

Nejpostiženější madridský region zřejmě v pátek oznámí nová karanténní opatření. Čeká se, že rozšíří počet okrsků, které jejich obyvatelé smí opustit jen ve zdůvodněných případech, například kvůli práci či návštěvě školy či lékaře.

V 17milionovém Nizozemsku úřady přepisují rekordní denní bilance nakažených prakticky denně už od poloviny září. Dnes je nových případů 2544, ve středu to bylo 2357, což znamenalo překročení hranice 100.000 infikovaných. Počet úmrtí s covidem-19 se dnes zvýšil o 16 na 6312.

V Itálii mělo za poslední den pozitivní test na koronavirus 1786 lidí, což je asi o stovku víc než ve středu. Ačkoli jde pro 60milionovou zemi o relativně nízká čísla, je podle italských hygieniků znepokojivé to, že opět roste počet pacientů v nemocnicích a na jednotkách intenzivní péče.

V Brazílii přibylo téměř 33.300 případů koronaviru, 869 úmrtí

V Brazílii za posledních 24 hodin přibylo 33.281 nových případů koronaviru, 869 lidí s onemocněním covid-19 zemřelo. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví.

V Brazílii, která má asi 212 milionu obyvatel, se koronavirem doposud nakazilo více než 4,6 milionu lidí. Oficiální smrtelná bilance činí 138.977. Co do počtu nakažených je Brazílie po Spojených státech a Indii třetí nejzasaženější zemí světa. Více pacientů s koronavirem než v nejlidnatější latinskoamerické zemi zemřelo už jen v USA.

V Rusku zaznamenali 6595 nově nakažených, nejvíce od července

Rusko za posledních 24 hodin zaznamenalo 6595 případů nákazy koronavirem, což je nejvíce od 12. července. Bilance se zároveň již šestý den po sobě drží nad hranicí 6000. V Moskvě poprvé od června denní přírůstek překonal 1000 infikovaných. S odvoláním na operativní štáb pro boj proti šíření koronavirové infekce o tom dnes informovala agentura TASS.

V Rusku se od začátku epidemie oficiálně nakazilo 1,128.836 lidí. Na 19.948 z nich s nemocí covid-19 zemřelo, z toho 149 za poslední den. Dnes ohlášený přírůstek nakažených je o bezmála 400 vyšší než ve středu, kdy úřady registrovaly 6215 případů. Bilance zemřelých zůstává takřka nezměněna - ve středu po nákaze koronavirem zemřelo 150 pacientů.

Rusko je z hlediska celkového počtu potvrzených případů infekce čtvrtou nejvíce zasaženou zemí na světě, po Spojených státech, Indii a Brazílii. Z hlediska počtu úmrtí se dál drží na 12. příčce.

V metropoli Moskvě v posledních 24 hodinách přibylo 1050 nakažených, což je nejvíce od 23. června. K dalším nejhůře postiženým oblastem patří Petrohrad, kde se nově nakazilo 215 lidí. V Moskevské oblasti to bylo 205.

Moskva, kde šest dní za sebou rostou denní přírůstky nakažených, se podle médií připravuje na další zhoršení situace: starosta Sergej Sobjanin oznámil, že požádá více než 5000 společností, aby část pracovníků odeslali pracovat z domova v zájmu omezení kontaktů mezi lidmi. Radnice podle agentury Interfax zvažuje, že seniory opět vrátí do povinné domácí karantény. Zatím se podle médií chystají lidem starším 65 let doporučit, aby od 1. října nechodili do práce a nepoužívali hromadnou dopravu.

Úřady podle serveru Newsru.com také chystají "dodatečné kapacity" ve zdravotnických zařízeních, kde počet pacientů s covidem-19 za poslední týden vzrostl o 30 procent. Kvůli nedodržování nařízení o nošení roušek úřady také uzavřely desítky obchodů s potravinami, a to včetně supermarketů některých velkých řetězců. "Situace se zhoršuje a s tím nejsou vůbec žerty," prohlásil starosta Sobjanin.

Ve Švédsku roste počet infekcí, Stockholm možná zpřísní opatření Ve Švédsku, které v posledních týdnech hlásilo nízký počet nových nákaz koronavirem, se začíná situace opět zhoršovat. V metropoli Stockholmu by proto mohla být zavedena přísnější opatření, uvedl podle švédského rozhlasu epidemiolog a jeden z architektů dosavadní benevolentní strategie země v boji proti nemoci covid-19 Anders Tegnell. Švédsko na rozdíl od většiny evropských zemích na jaře nepřistoupilo k přísné karanténě a spolehlo se na osobní zodpovědnost každého občana. Obchody, bary, restaurace či posilovny zůstaly ve Švédsku po celou dobu epidemie otevřené, stejně jako školy pro žáky do 16 let. Jediné výrazné opatření, které úřady přijaly, byl zákaz shromáždění více než 50 lidí. Postup úřadů vyvolal kritiky doma i v zahraničí, mnozí Švédové ho ale podporovali a dočkal se pochvaly i od některých představitelů Světové zdravotnické organizace (WHO), kteří ho označili za udržitelný model. V létě se šíření infekce ve Švédsku výrazně zpomalilo a na začátku září přibývalo v této zemi, která má podobný počet obyvatel jako Česká republika, pouze kolem stovky případů denně. Za poslední týden ale Švédsko zaznamenalo téměř 2200 nových infekcí. "Nárůst případů nelze vysvětlit pouze zvýšeným testováním," uvedl švédský úřad pro veřejné zdraví. Hlavní švédský epidemiolog Tegnell řekl, že rostoucí počet infekcí zatím zdravotnictví zvládá a že počet nových pacientů na jednotkách intenzivní péče je velmi nízký, stejně jako počet úmrtí. Nevyloučil ale zavedení přísnějších opatření v hlavním městě, možná i v celé zemi. Ve Stockholmu se infekce šíří především mezi lidmi v produktivním věku. "Diskutujeme se Stockholmem, jestli je potřeba zavést opatření ke zpomalení šíření infekce," prohlásil Tegnell s tím, že případná omezení by mohla být oznámena v průběhu několika dní. Další oblastí, kde počet nových nákaz znepokojivě roste, je kraj Dalarna ve střední části země. Infekce se rozšířila v hokejových týmech na elitní i amatérské úrovni. Přijetí omezujících opatření není ale v této oblasti podle Tegnella zatím zvažováno. Desetimilionová země zaznamenala podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) od začátku pandemie 89.756 koronavirových případů a 5876 úmrtí. Na počet obyvatel je to sice mnohem vyšší počet obětí, než mají sousední země, ale nižší než v Itálii, Španělsku nebo Británii.

Anglie a Wales spustily mobilní aplikaci k boji s koronavirem

Anglie a Wales dnes spustily mobilní aplikaci, která má pomoci v boji s šířením koronaviru. Aplikace umí dohledávat kontakty, kontrolovat lokální míru rizika nákazy nebo zaznamenávat návštěvy restaurací a hospod. Informovala o tom dnes agentura Reuters, která připomíná, že vláda aplikaci spouští se čtyřměsíčním zpožděním způsobeným technickými obtížemi.

Mobilní aplikace využívá signálu bluetooth a zaznamená, pokud se jeden uživatel ocitne na více než patnáct minut a méně než dva metry v blízkém kontaktu s jiným uživatelem aplikace. Pokud u jednoho z nich testy prokážou nákazu koronavirem, bude moci anonymně sdílet výsledky se všemi lidmi, se kterými se dotyčný ocitl v blízkém kontaktu. Ti dostanou zprávu, aby se na 14 dní izolovali.

V rámci ochrany soukromí, aplikace vygeneruje pro každého náhodné identifikační číslo a kontakty si bude pamatovat jen aplikace přímo v zařízení. Data se nebudou ukládat na nějakém centrálním serveru, píše Reuters.

Kromě toho si skrze ni lidé budou moci objednat test na covid-19, zkontrolovat symptomy nemoci nebo se registrovat na různých událostech či v pohostinských zařízeních.

"Každý, kdo si aplikaci stáhne, pomůže ochránit sebe, blízké, komunitu. Čím více lidí si ji stáhne, tím účinnější bude," řekl rozhlasové stanici BBC Radio 4 britský ministr zdravotnictví Matt Hancock.

Aplikace se objevuje v době, kdy v zemi rychle přibývá případů koronaviru a zpřísňují se opatření proti šíření nákazy. Spojené království ve středu zaznamenalo 6178 nových případů infekce koronavirem, tedy o 1252 více než v úterý. A dalších 37 lidí s covidem-19 zemřelo, uvedla BBC na svém webu. Spojené království hlásí nejvyšší počet mrtvých s covidem-19 z celé Evropy, a pátý nejvyšší na světě. Podle americké Univerzity Johnse Hopkinse se v Británii koronavirem nakazilo už více než 412.245 lidí, s covidem-19 tam zemřelo přes 41.951 lidí.

Česko má podobnou mobilní aplikaci už od jara. Od minulého pátku si uživatelé eRoušky mohou stáhnout její novou verzi. Ta umí - podobně jako ta anglická - anonymně varovat uživatele, že se mohl setkat s nakaženým člověkem.