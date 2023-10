Izrael zintenzivnil ostřelování Gazy, za poslední den zahynulo 266 Palestinců

Tel Aviv/Washington - Při izraelském ostřelování Pásma Gazy za posledních 24 hodin zemřelo 266 lidí, včetně 117 dětí, tvrdí palestinské ministerstvo zdravotnictví kontrolované radikálním hnutím Hamás. Izrael, který oznámil, že zintenzivní své údery, obyvatele Pásma Gazy prostřednictvím letáků opět varoval, ať se přesunou na jih. Pokud zůstanou v jeho severní části, mohou být považováni za komplice hnutí Hamás. Podle BBC vše nasvědčuje tomu, že Izrael chystá v Gaze pozemní ofenzivu. Agentura Reuters zase napsala, že Spojené státy na Blízký východ pošlou další zbraně, v pohotovosti budou i další američtí vojáci.

Izrael, který Gazu bombarduje v odvetě za krvavý útok Hamásu ze 7. října, obyvatele severní části tohoto úzkého pobřežního pásu opakovaně vyzval, aby se přesunuli na jih. Dosud tak podle izraelské armády učinilo přibližně 700.000 lidí z odhadovaného počtu 1,1 milionu obyvatel této části Gazy.

Nyní Izrael své varování ještě zesílil. Izraelská armáda už dříve uvedla, že se vyklizením části Gazy, v níž celkem na území menším než Praha žije 2,3 milionu lidí, snaží předejít civilním obětem. Mluvčí izraelské armády v sobotu sdělil, že se jednotky i nadále připravují na další fázi bojů, která bude podle serveru The Times of Israel spočívat v právě pozemním útoku.

Palestinské hnutí Hamás tvrdí, že izraelské údery na Pásmo Gazy jsou v posledních hodinách intenzivnější, píše agentura AFP. Celková bilance obětí od soboty vzrostla na 4651 mrtvých, z čehož 40 procent tvoří děti, a více než 14.245 zraněných, z nichž 70 procent jsou ženy a děti, uvedlo palestinské ministerstvo zdravotnictví.

Izraelské údery přes noc zabily desítky palestinských bojovníků, včetně zástupce velitele ozbrojených sil Hamásu, uvedl dnes armádní mluvčí Daniel Hagari. "Pokračujeme v útocích na cíle s důrazem na město Gaza a jeho okolí, ale i v celém Pásmu Gazy, v rámci přípravy na další fázi války," řekl Hagari.

Server The Times of Israel také s odkazem na diplomatický zdroj informoval o tom, že americká vláda i vlády některých evropských zemí, jejichž občané byli Hamásem uneseni, tlačí na Izrael, aby kvůli rukojmím, které ozbrojenci v pásmu drží, pozemní invazi do Gazy odložil. V sobotu večer byl na svůj postoj znovu dotázán i americký prezident Joe Biden, který řekl jen, že s Izraelci mluví. Ti dnes potvrdili, že v Pásmu Gazy je drženo 212 lidí jako rukojmí, v sobotu měli informace o 210 unesených.

Spojené státy podle Reuters k situaci v regionu chtějí předložit svůj návrh rezoluce Radě bezpečnosti OSN, který konstatuje, že Izrael má právo na sebeobranu a požaduje, aby Írán přestal vyvážet zbraně "milicím a teroristickým skupinám, které ohrožují mír a bezpečnost v regionu". Návrh také požaduje "nepřetržité, dostatečné a neomezené" dodávky pomoci do Gazy.

Pentagon v noci na dnešek informoval o tom, že na Blízký východ vyšle další systémy protiletecké obrany THAAD a Patriot. Kolik vojáků je v pohotovosti a připraveno na případný přesun do regionu, neuvedl. Spojené státy do východního Středomoří už vyslaly také dvě letadlové lodě.