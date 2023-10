Izrael zabil v Gaze velitele Hamásu, údajně se podílel na plánování masakrů

Jeruzalém - Izraelský vzdušný úder v noci na dnešek zabil v Pásmu Gazy velitele vzdušných sil radikálního palestinského hnutí Hamás Muráda abú Muráda. Podle deníku The Times of Israel to oznámila izraelská armáda. Murád abú Murád se velkou měrou podílel na organizaci masakrů spáchaných bojovníky Hamásu během jejich útoku na Izrael z minulého víkendu a také na výcviku těchto radikálů, sdělily také podle izraelského tisku izraelské síly.

Hamás ovládající Pásmo Gazy před týdnem podnikl rozsáhlé vzdušné i pozemní útoky na Izrael, které si na izraelské straně vyžádaly nejméně 1300 obětí. Na útoku se podílely i týmy bojovníků na paraglidech, které zajišťovaly terén pro hlavní pozemní útok.

Izraelské vzdušné síly podle svého oznámení při rozsáhlých vzdušných úderech v noci na dnešek zasáhly také desítky objektů využívaných komandy Hamásu, kterým se minulý víkend podařilo proniknout za Pásmo Gazy na izraelské území.

Murád abú Murád podle oznámení zemřel při úderu ve městě Gaza. Ten cílil na jedno z center Hamásu, z něhož radikální hnutí řídilo vzdušné útoky na Izrael.

Izrael podle dnešního oznámení ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy zabil od soboty při odvetných vzdušných útocích už více než 1900 lidí, včetně 600 dětí. Dalších téměř 7700 lidí utrpělo zranění. V Pásmu Gazy žije na území menším než Praha přes 2,3 milionu lidí.