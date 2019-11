Izrael zabil člena Islámského džihádu v Gaze, čelil pak raketám

Damašek/ Gaza/ Tel Aviv - Z palestinského Pásma Gazy bylo do Izraele od dnešního rána odpáleno 190 raket, proti kterým zasáhla izraelská protivzdušná obrana. Podle agentury Reuters to oznámila izraelská armáda s tím, že očekává několikadenní střety a že 90 procent raket zlikvidovala protivzdušná obrana. Armáda útočila na cíle spojené s palestinskými radikály. V Pásmu Gazy přišlo do večera o život sedm lidí a kolem 30 bylo zraněno, v Izraeli museli zdravotníci ošetřit 46 lidí. Kromě Pásma Gazy Izraelci útočili na dům palestinského radikála v Damašku a zabili jeho syna a vnučku.

Nejnovější napětí přichází poté, co Izrael v Gaze zabil vysoce postaveného člena militantní skupiny Islámský džihád Bahá abú Attu a skupina se zavázala, že ho pomstí. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že nechce další eskalaci. EU raketové útoky na Izrael odsoudila jako zcela nepřípustné a vyzvala k okamžitému zastavení bojů, Německo kritizovalo ostřelování Izraele a ohrožování civilistů.

Izraelská armáda ráno před zahájením palestinské raketové palby zasáhla dům abú Atty, který podle ní inicioval několik příhraničních útoků na Izrael a plánoval další. Armáda ho označila za "tikající bombu". Při útoku zemřela také Attova manželka a dvě jejich děti byly zraněny.

Izraelci dnes zasáhli také dům představitele Islámského džihádu Akrama Adžúrího v Damašku, ale nezabili jeho, nýbrž jeho syna a vnučku. Islámský džihád dostává zbraně a peníze od Íránu, napsala agentura AP s tím, že militantní organizace často páchá útoky nezávisle na Hamásu, který je větší islamistickou skupinou a v Gaze vládne.

Ozbrojenci v Gaze na kroky Izraele reagovali odpálením raket. "Jdeme do války. Netanjahu překročil všechny hranice atentátem na velitele Jeruzalémských brigád (ozbrojeného křídla Islámského džihádu) Bahá abú Attu. Budeme reagovat tvrdě, " uvedl velitel Islámského džihádu Zijád Nachla. Rovněž mluvčí Hamásu slíbil odvetu slovy "vražda za vraždu".

U Tel Avivu protivzdušná obrana patrně sestřelila několik raket, což ukazuje video. Policie preventivně uzavřela silnice v blízkosti Pásma Gazy. Izrael rovněž uzavřel přechody s Gazou a zmenšil námořní pásmo kolem palestinské enklávy na šest námořních mil. Mezinárodní Ben Gurionovo letiště oznámilo, že provoz omezovat nebude. Podle The Times of Israel ale byly dnes na pokyn armády uzavřeny školy mezi hranicí s Gazou a Tel Avivem.

Úřady v jižním a centrálním Izraeli nejprve vyzvaly civilisty, aby zůstali doma a nechodili do práce, pokud to není naprosto nutné. Později uvedly, že obyvatelé centrálního Izraele i Tel Avivu mohou do práce, pokud budou v blízkosti krytu.

"Izrael nechce další eskalaci, ale uděláme potřebné k sebeobraně," řekl po schůzi vlády její předseda Netanjahu. "Je k tomu zapotřebí vytrvalost a klidná hlava," doplnil.

Agentura AP poznamenala, že vyšší napětí přichází ve chvíli, kdy se Izrael nachází v politicky vypjaté situaci po posledních, zářijových volbách, po nichž dosud nebyla ustavena nová vláda. Snaží se ji sestavit Netanjahuův rival a někdejší šéf generálního štábu izraelské armády Benny Ganc. Ten dnes označil izraelské nálety za správný krok.