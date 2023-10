Izrael vyzval asi polovinu Gazy k evakuaci, podle OSN by to prohloubilo krizi

Jeruzalém - Spekulace o brzkém začátku pozemní operace Izraele v Pásmu Gazy dnes sílily poté, co izraelská armáda vyzvala statisíce obyvatel izolované oblasti, aby opustili její severní část. Podle mluvčího OSN by se takový přesun civilistů neobešel bez katastrofálních humanitárních následků v zóně sužované izraelskými nálety a nedostatkem základních potřeb. V Gaze podle všeho zůstávají i desítky rukojmích, 13 zajatců už ale podle palestinského radikálního hnutí Hamás v pokračujícím izraelském bombardování zahynulo.

Izrael v posledních dnech soustředí ozbrojené síly u hranic Pásma Gazy v reakci na útok Hamásu, který oblast posledních více než 15 let kontroluje. Bojovníci militantní skupiny od víkendu vypálili na Izrael tisíce raket a především minulou sobotu vtrhli do pohraničních komunit, přičemž podle izraelských zdrojů zabili přes 1300 lidí. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu poté slíbil Hamás "zničit a rozdrtit".

O výzvě k evakuaci severu Pásma Gazy nejdříve v noci na dnešek informoval mluvčí generálního tajemníka OSN Stéphane Dujarric. Izraelská armáda podle něj požaduje do soboty přesun zhruba 1,1 milionu lidí z města Gaza a jeho okolí na jih od (údolí) Vádí Gaza. Pásmo Gazy má celkem asi 2,3 milionu obyvatel, pro které aktuálně jedinou cestu ven představuje hraniční přechod do Egypta.

Izraelská armáda později vydala varování pro obyvatele města Gaza a její mluvčí Daniel Hagari uvedl, že evakuace obyvatel je odpovědností Hamásu. Ten podle agentury AP na civilisty apeluje, aby zůstali doma a nepodlehli "psychologické válce". Mnozí lidé se však podle zpráv světových médií vydávali na jih, v autech, na vozech tažených zvířaty nebo pěšky.

Palestinské úřady podle Světové zdravotnické organizace (WHO) hlásí, že v nemocnicích v severní části Gazy je mnoho pacientů, kteří potřebují být napojeni na přístroje, aby přežili. "Přesouvat tyto lidi by bylo rozsudkem smrti. Žádat to po zdravotnících je za hranicí krutosti," uvedl mluvčí WHO Tarik Jašarevič.

V noci na dnešek Pásmo Gazy zasáhla další vlna leteckých úderů, po níž Hamás odpověděl dalším raketovým útokem. Izraelská armáda uvedla, že provedla zhruba 750 náletů na pozice islamistického hnutí Hamás. Intenzivní bombardování si podle palestinských činitelů za poslední týden vyžádalo přes 1500 mrtvých, podle Hamásu jen za poslední den při náletech zahynulo 13 z asi 150 rukojmích, které ozbrojenci o víkendu unesli z Izraele.

Na zprávy o nejnovějším vývoji konfliktu reagoval šéf palestinské autonomie Mahmúd Abbás, který se v Jordánsku sešel s americkým ministrem zahraničí Antonym Blinkenen. Podle agentury Reuters mu vzkázal, že odmítá nucené vysídlování Palestinců. Blinken se setkal s jordánským králem Abdalláhem II. poté, co při návštěvě Izraele uvedl, že chce diplomacií předejít rozšíření konfliktu.

Ruský prezident Vladimir Putin dnes uvedl, že Izrael má právo na sebeobranu, ale pozemní operace v Gaze hrozí "vážnými následky pro všechny strany, především naprosto nepřijatelnými ztrátami mezi civilisty". "Teď je hlavní zastavit krveprolití," řekl Putin jen několik dní poté, co ruská raketa podle ukrajinských úřadů zabila 59 civilistů v obci Hroza a ruské síly dál střelami a drony útočí na Ukrajině.

Izraeli mezitím dál vyjadřují podporu západní představitelé, den po Blinkenovi v zemi přistál americký ministr obrany Lloyd Austin, který měl na programu jednání s premiérem Netanjahuem a dalšími členy vlády. Na místě je také předsedkyně evropské komise Ursula von der Leyenová, německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková a šéf italské diplomacie Antonio Tajani.

Česko dopoledne dokončilo evakuaci svých občanů z Izraele, když v Praze přistál poslední repatriační let. Dohromady šesti lety se do Česka vrátilo 228 lidí, uvedlo ministerstvo zahraničí.