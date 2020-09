Izrael vyhlásil celostátní třítýdenní karanténu

Berlín - Izraelská vláda dnes schválila v celé zemi třítýdenní karanténu, která vstoupí v platnost od pátku. Německo za poslední den registruje 948 nových případů nákazy koronavirem, což je oproti statistikám ze soboty skoro o 700 méně. V Brazílii za uplynulý den přibylo dalších více než 33.000 nových případů nákazy koronavirem a 814 úmrtí pacientů s nemocí covid-19. V Mexiku je nově infikovaných lidí přes 5600, počet úmrtí se zvýšil o 421 a celkově už přesáhl hranici 70.000. V Rusku přibylo 5449 případů koronaviru, o něco méně než v sobotu.

Izraelská vláda vyhlásila kvůli koronaviru celostátní karanténu

Izraelská vláda dnes schválila v celé zemi třítýdenní karanténu, která vstoupí v platnost od pátku. Opatření, jehož cílem je zbrzdit šíření koronaviru, oznámil premiér Benjamin Netanjahu.

Podle předsedy vlády je omezení pohybu v zemi nutné zavést, neboť podle varování expertů by zdravotní systém nemusel být s to zvládnout předpokládaný nárůst počtu těžkých případů nákazy, pokud se nic nepodnikne.

Podrobnosti zatím vláda nesdělila, ale podle serveru The Times of Israel obsahují zákaz vycházet ven dále než 500 metrů od domova, s výjimkou nezbytných nákupů. Budou uzavřeny školy, nákupní střediska, hotely a zrušeny volnočasové aktivity. Supermarkety a lékárny zůstanou otevřené a fungovat má dál dodávková služba.

Netanjahu mimo jiné řekl, že shromáždění budou omezena ve vnitřních prostorách na nejvýše deset lidí a venku na dvacet.

"Za okolností, které nastaly, nemáme jinou volbu," řekl k nově plánovaným omezujícím opatřením ministr zdravotnictví Juli Edelstein. "Není to snadné," poznamenal. "Ale budou-li tato pravidla dodržována, je na konci tunelu světlo," dodal.

Izrael v posledních týdnech zažívá prudký nárůst potvrzených případů nákazy a mírnější opatření dosud nepřinesla kýžený výsledek. Země má nyní v přepočtu na počet obyvatel jedno z nejvyšších temp šíření nákazy, napsala agentura AP.

Za sobotu se v Izraeli potvrdilo 4158 nových případů nákazy, aktivních je přes 38.000 případů a za předchozích 24 hodin přibylo 26 mrtvých. Celkově se v zemi s asi devíti miliony obyvatel potvrdilo více než 152.000 nakažených a do dneška zemřelo s covidem-19 už 1103 lidí.

Německo hlásí 948 nových případů nákazy, je to méně než v Česku

Německo za poslední den registruje 948 nových případů nákazy koronavirem, což je oproti statistikám ze soboty skoro o 700 méně. Informoval o tom dnes Institut Roberta Kocha. V zemi s 82 miliony obyvatel tak bylo v sobotu méně pozitivních testů než v osmkrát méně lidnatém Česku, kde ve stejný den přibylo 1541 nakažených.

V Německu se koronavirem dosud nakazilo téměř 260.000 lidí. Počet pacientů s covidem-19, kteří zemřeli, se za posledních 24 hodin zvýšil o dva na celkových 9349. Z koronavirové infekce se uzdravilo přes 231.000 lidí.

Německo od čtvrtka zařadilo Prahu na seznam rizikových oblastí. Znamená to, že lidé, kteří z Prahy do Německa přijedou musejí mít negativní test na koronavirus nebo nastoupit do karantény.

V Brazílii přibylo přes 33.000 nových případů koronaviru

V Brazílii za uplynulý den přibylo dalších více než 33.000 nových případů nákazy koronavirem a 814 úmrtí pacientů s nemocí covid-19. Informovalo o tom dnes ministerstvo zdravotnictví. V Mexiku je nově infikovaných lidí přes 5600, počet úmrtí se zvýšil o 421 a celkově už přesáhl hranici 70.000.

Brazílie, která má 210 milionů obyvatel, je v počtu nakažených virem SARS-CoV-2 třetí nejpostiženějších zemí světa po Spojených státech a Indii. V USA zaregistrovali už více než 6,4 milionu nakažených, v Indii přes 4,6 milionu a Brazílie má infikovaných více než 4,3 milionu. Co do počtu úmrtí, kterých brazilské úřady evidují přes 131.000, je země druhá za USA, kde dosud zemřelo téměř 194.000 pacientů s covidem-19.

V Mexiku se 128 miliony obyvatel od začátku epidemie zemřelo 70.604 lidí s koronavirem, což je po USA, Brazílii a Indii nejvíce na světě. Nakažených má země skoro 664.000. Reálné počty nakažených jsou ale podle odborníků v obou zemích mnohem vyšší, protože tamní zdravotníci provádějí málo testů.

V Rusku přibylo 5449 případů koronaviru, o něco méně než v sobotu

Rusko dnes oznámilo 5449 nových případů nákazy koronavirem a 94 dalších úmrtí pacientů s nemocí covid-19. Informovala o tom agentura Reuters. Přírůstky jsou o něco nižší než v sobotu, kdy ruské úřady hlásily 5488 nově nakažených a 119 zemřelých.

Rusko je z hlediska počtu nakažených podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU), která vývoj pandemie sleduje globálně, čtvrtou nejpostiženější zemí světa po Spojených státech, Indii a Brazílii.

Od začátku epidemie byla v Rusku, které má přibližně 146 milionů obyvatel, prokázána infekce koronavirem u 1,062.811 lidí, mrtvých pacientů s covidem registruje země celkově 18.578.