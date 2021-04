Izrael si dvěma minutami ticha připomenul šest milionů obětí holokaustu

Praha - Jeruzalém - Izrael si dnes připomíná památku šesti milionů židovských obětí holokaustu. Dopoledne v 9:00 SELČ se celá země na dvě minuty zastavila a lidé stanuli se sklopenými hlavami, kdekoli se právě nacházeli. Týkalo se to i veřejné dopravy, automobilistů na dálnicích nebo lidí v obchodech a na chodnících.

Dopoledne bude zapálena svíce u vchodu do parlamentu, hlavní vzpomínková akce začne pak odpoledne v jeruzalémském památníku obětem holokaustu Jad vašem.

V Izraeli je stále 174.500 přeživších. Z nich 83 procent jsou lidé ve věku 80 až 90 let, 18 procent má více než 90 let a přes 900 lidem už bylo 100 let. Podle úřadů je průměrný věk této skupiny 84,5 roku.

Připomínka obětí začala v Jad vašemu ve středu večer a prezident Reuven Rivlin tam vzpomenul na 900 těch, kteří přežili holocaust a zemřeli za epidemie covidu-19. "Pamatovali ghetta, tábory smrti, lodě plné imigrantů a internační tábory. Ve svém posledním životním boji zůstali izolovaní za rouškami, ochrannými rukavicemi, toužící po kontaktu, ale odloučeni od blízkých. Naše srdce jsou dnes s nimi a jejich rodinami," řekl prezident.

Premiér Benjamin Netanjahu středeční ceremoniál využil k připomínce Íránu a nebezpečí, jež podle něj představuje. Vyzval svět, aby neobnovoval dohodu o íránském jaderném programu. "Dějiny nás učí, že takové dohody s extremistickými režimy jsou bezcenné," prohlásil.

Tento týden ve Vídni začaly rozhovory, které mají dohodu z roku 2015 zachovat při životě. Írán ji už ale nedodržuje a USA od ní před třemi lety odstoupily s tím, že není účinná. Teď je Washington ochoten se za určitých podmínek k dohodě vrátit, Írán požaduje, aby USA zrušily sankce proti němu.

Čtení jmen připomene dnes oběti holokaustu, akce bude on-line

Veřejným čtením si dnes mohou lidé připomenout oběti holokaustu, kvůli pandemii koronaviru se šestnáctý ročník akce bude konat jen on-line. Čtení pořádá Terezínská iniciativa. Koná se u příležitosti dne, který v hebrejštině nese název Jom ha-šoa ve ha gvura a slaví se jako Den holokaustu a hrdinství. V židovském kalendáři jde o pohyblivý svátek, letos připadá na 9. dubna.

Datum je odvozeno od výročního dne vypuknutí povstání ve varšavském ghettu, kdy se jeho poslední obyvatelé pokusili vzdorovat deportacím do vyhlazovacích táborů. Hlavní boje začaly 19. dubna 1943, nacisté houževnatý odpor potlačili po měsíci.

Veřejné čtení jmen obětí holokaustu se dnes bude konat od 14:00 do 17:00. Zájemci si mohou sami vytvořit seznam jmen, která chtějí přečíst. Najdou je i na webu pořadatelů, kde se mohou také ke čtení registrovat. Na stejném webu je možné čtení také sledovat.

Od roku 2006 lidé každoročně četli jména židovských vězňů a zavražděných. Od roku 2011 k nim přibyla jména Romů, kteří zahynuli v protektorátních táborech v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu či v Osvětimi a dalších koncentračních táborech. Zda se letos budou číst jména nejen židovských, ale i romských obětí holokaustu, není zřejmé. Správní rada Institutu Terezínské iniciativy totiž v minulých měsících rozhodla, že jména obětí holokaustu z řad Romů na veřejném čtení nezaznějí. Ředitelka institutu Tereza Štěpková to odmítla a uvedla, že akce se bude konat tak, jak byla naplánovaná a zachová desetiletou tradici společného čtení jmen židovských a romských obětí.

Jom ha-šoa letos připadl na 9. dubna, 8. dubna se slaví Mezinárodní den Romů. Židovské muzeum dnes uvede slavnostní koncert Kvarteta Martinů a mezzosopranistky Olgy Černé. Bude se přenášet ze Španělské synagogy od 19:00 na YouTube kanále Židovského muzea.

U příležitosti Mezinárodního dne Romů zase bude koncert Česká filharmonie. Začne ve 20:15 v pražské La Fabrice pod názvem Kamav tut (Miluji tě). Vystoupí zpěvačka a sbormistryně Ida Kelarová se svou kapelou Jazz Famelija a dětský pěvecký sbor Čhavorenge spolu s hudebníky České filharmonie a České studentské filharmonie. Hosty večera budou také mladí romští umělci klavírista Radek Bagár, kytarista Milan Angelo Novák a taneční skupina Salut Roma. Koncert v přímém přenosu vysílá Česká televize na programu ČT art.