Izrael shromažďuje u Gazy vojáky, ostřelování z obou strany pokračuje

Jeruzalém/Gaza - Izrael podél hranice s Pásmem Gazy soustředil pozemní jednotky, což některá izraelská média hodnotí jako předzvěst možné pozemní operace. Radikální palestinské hnutí Hamás, které pásmo kontroluje, pokračuje v raketové palbě na izraelské území, na kterou izraelská armáda reaguje vzdušnými protiúdery. V řadě izraelských měst pokračovaly násilnosti a střety radikálních Arabů a radikálních Židů, které izraelský prezident Reuven Rivlin označil za občanskou válku.

Z Pásma Gazy v noci na dnešek Palestinci vypálili na Izrael na 150 raket, přes sto jich odpálila za posledních 24 hodin opačným směrem izraelská armáda. Podle mluvčího izraelské armády Palestinci od vypuknutí bojů v pondělí vyslali na izraelské území téměř 1500 střel, z čehož téměř 90 procent zachytil izraelský protiraketový systém. Za tři dny vzájemného ostřelování zemřelo v Pásmu Gazy nejméně 83 lidí, včetně 17 dětí. Izrael informoval o sedmi obětech, včetně dvou dětí, vojáka a občanky Indie.

Deník The Times of Israel noc na dnešek označil za nejhorší noc židovsko-arabského násilí za několik let. Desítky lidí jsou zraněny a policie zatkla skoro 400 osob. Starosta smíšeného města Lod situaci přirovnal k občanské válce nebo k palestinskému povstání. Kromě Lodu nepokoje zachvátily mnoho dalších měst, včetně Jeruzaléma, Haify, Tiberiasu, Akku, Bat Jamu a Umm al-Fahmu.

Média popsala i scény lynčování z měst, která přitom podle nich bývala symbolem soužití Židů a Arabů. Izraelský prezident Rivlin ve středu označil situaci za občanskou válku a vyzval všechny "místní vůdce, náboženské lídry, občany, rodiče", aby zastavili "to šílenství".

V noci na dnešek zazněly poplašné sirény varující před raketami poprvé také na severu Izraele, dosud ostřelování dosáhlo jen do jižní a střední části země. Radikálové z Pásma Gazy se zřejmě také snaží ohrozit Ramonovo mezinárodní letiště na jihu země, kam Izrael kvůli ostřelování Tel Avivu odklonil provoz z Ben Gurionova letiště. Hnutí Hamás dnes uvedlo, že na druhé izraelské letiště vystřelilo "obrovskou raketu", a vyzvalo letecké společnosti, aby "pozastavily" všechny lety do Izraele. British Airways, Lufthansa, Iberia a Virgin Atlantic zrušily lety do Tel Avivu poté, co tak učinily Delta Air Lines a American Airlines.

Desítky tisíc Palestinců se dnes ráno shromáždily na Chrámové hoře v Jeruzalémě k modlitbě na svátek íd al-fitr, který se slaví po skončení postního měsíce ramadánu. Podle médií jich bylo až 100.000. Na videích sdílených na sociálních sítích jsou vidět davy zejména mladých Palestinců, kteří mávají palestinskými vlajkami a nesou transparenty oslavující palestinské hnutí Hamás.

Spojené státy dnes podle zdrojů agentury Reuters vyjádřily nesouhlas s požadavkem Číny, Norska a Tuniska uspořádat v pátek veřejné virtuální zasedání Rady bezpečnosti OSN ohledně zhoršující se situace mezi Izraelem a Palestinou. USA, které jsou nejbližším mezinárodním spojencem Izraele a mají v RB OSN právo veta, svůj krok odůvodnily tím, že podnikají vlastní diplomatické kroky, a že by diskuze v Radě bezpečnosti nebyla produktivní.

Ruský prezident Vladimir Putin a generální tajemník OSN António Guterres dnes vyzvali obě strany izraelsko-palestinského konfliktu k zastavení násilností a zajištění bezpečnosti civilistů. Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva dnes uvedl, že je znepokojen násilím v Izraeli a na okupovaných palestinských územích.

K "resetování jednání" mezi Izraelem a Palestinci vyzval francouzský prezident Emmanuel Macron, který dnes jednal s předsedou palestinské autonomie Mahmúdem Abbásem a který má na programu i jednání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. O zprostředkování příměří se snaží, podobně jako v minulosti, Egypt. Jeho vyjednávači se dnes v Tel Avivu setkali se zástupci Izraele poté, co předtím jednali v Pásmu Gazy.

Eskalace izraelsko-palestinského konfliktu z posledních dní zřejmě udrží u moci izraelského premiéra Netanjahua. Lídr ultranacionalistické strany Jamina Naftali Bennett uvedl, že v nynější vyhrocené situaci vylučuje možnost koaliční vlády bez Netanjahua. Informoval o tom dnes večer zpravodajský server The Times of Israel s odvoláním na nejmenovaný zdroj. Podle něj Bennettův tým obnovil povolební jednání s Netanjahuovou stranou Likud.

Boje vypukly po několikadenních střetech mezi izraelskou policií a Palestinci v Jeruzalémě. Napětí eskalovalo během ramadánu, když Izrael omezil Palestincům shromažďování na místě, kde se Arabové většinou schází k večerní modlitbě. Začátkem května se také očekával verdikt odvolacího soudu o vystěhování desítek palestinských rodin ve východním Jeruzalémě, do jejichž domů se měli nastěhovat židovští osadníci. Na tento měsíc také byly plánovány dlouho očekávané palestinské parlamentní volby, které ale palestinský prezident Abbás odložil i proto, že nebylo jisté, zda Izrael umožní hlasovat ve východním Jeruzalémě.