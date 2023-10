Izrael se podle Netanjahua vydává na dlouhou a těžkou válku

Jeruzalém - Izrael se podle premiéra Benjamina Netanjahua vydává na dlouhou a těžkou válku, kterou mu vnutil vražedný útok Hamásu. Netanjahu to uvedl na X. Po zasedání bezpečnostního kabinetu také řekl, že Izrael chce zničit vojenské a vládní kapacity Hamásu a Islámského džihádu. Izrael zastaví dodávky elektřiny, pohonných hmot a zboží do Pásma Gazy, které má radikální Hamás pod kontrolou.

"Obnovíme bezpečnost pro občany Izraele a vyhrajeme," napsal podle serveru listu The Times of Israel Netanjahu ve svém příspěvku. V první fázi války podle něj chce Izrael především "zničit většinu nepřátelských sil", které z Pásma Gazy pronikly do Izraele a zabíjely civilisty i vojáky.

Úřad izraelského premiéra také uvedl, že reakce Jeruzaléma na útoky zbaví Hamás a Islámský džihád "schopnosti a touhy ohrožovat a poškozovat občany Izraele na mnoho let". Izrael pak v noci na dnešek znovu zaútočil na cíle Hamásu v Pásmu Gazy.

Podle dosavadních informací si útok ozbrojenců Hamásu vyžádal přes 300 životů a na 1600 zraněných.

V kibucu Beeri na jihu země se izraelským silám v noci na dnešek podařilo osvobodit téměř 50 lidí, které hodiny zadržovali palestinští ozbrojenci. Další rukojmí byli zachráněni v kibucu Ofakim. Po zhruba 20 hodinách Izraelci dokázali znovudobýt policejní stanici ve Sderotu, kterou obsadili radikálové. Asi deset ozbrojenců přitom podle zpravodajského serveru Ynet přišlo o život.

Desítky lidí mezitím směřují do centra, které koordinuje pátrání po pohřešovaných. Někteří s sebou mají například zubní kartáčky či další osobní věci příbuzných, aby je bylo možné identifikovat za pomocí testů DNA.