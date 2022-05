Izrael schválil přes 4000 nových bytů pro osadníky na okupovaném Západním břehu

Jeruzalém - Izrael dnes schválil výstavbu více než 4000 bytů pro osadníky na okupovaném Západním břehu Jordánu, uvedla izraelská lidskoprávní organizace. Podle agentury AP půjde o největší rozšíření osad od nástupu amerického prezidenta Joea Bidena, jehož vláda je proti rozšiřování osad a vnímá je jako překážku k míru Izraelců s Palestinci. Většina mezinárodního společenství považuje tyto osady za nelegální.

Odbornice na osady Hagit Ofranová z izraelské organizace Peace Now, která je proti výstavbě osad, uvedla, že plánovací tým na zasedání, kterého se zúčastnila, schválil 4427 bytových jednotek pro osadníky. Z toho 2791 jednotek dostalo konečný souhlas a 1636 předběžný. Datum zahájení výstavby podle agentury Reuters není známo.

Kromě schválení nové výstavby rada pro plánování zpětně legalizovala dvě už vystavěné osady. Izraelská ministryně vnitra Ajelet Šakedová v reakci na to na twitteru označila tento den za "den oslav pro osadnické hnutí".

Schválení nových bytů pro osadníky přichází podle serveru The Times of Israel zhruba měsíc před Bidenovou návštěvou v Izraeli, která by se měla uskutečnit koncem června. K chystané výstavbě nových bytů na okupovaném Západním břehu už minulý týden americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že je důrazně proti. "Izraelský program rozšíření osad hluboce poškozuje vyhlídky na dvoustátní řešení," uvedla minulý týden americká diplomacie s odkazem na vytvoření palestinského státu.

Server The Times of Israel dnes také napsal, že Izrael původně zamýšlel schválit na 5800 nových bytů, ale po diskusi s americkou stranou to zhruba o tisícovku snížil. Izraelští činitelé podle místní televizní stanice Channel 12 argumentovali, že schválení nových domů v osadách je klíčové pro udržení izraelské koalice. Z vládní strany Jamina premiéra Naftaliho Bennetta nedávno pro neshody odešli dva členové a další poslanec této strany Nir Orbach varoval, že také odejde, pokud vláda nepodpoří rozšiřování osad.

Rozhodnutí o nové výstavbě přišlo jen několik dní poté, co izraelská armáda na okupovaném Západním břehu Jordánu zbourala nejméně 18 budov a staveb. Učinila tak kvůli rozhodnutí nejvyššího soudu, podle něhož bude muset Izraelem vyznačenou zónu opustit nejméně 1000 Palestinců. Organizace Betselem, což je další izraelská lidskoprávní skupina, uvedla, že izraelská pohraniční policie spolu s vojáky zdemolovala 18 objektů, včetně 12 rezidenčních budov ve vesnicích a kopcích jižně od Hebronu.

Palestinci chtějí mít stát na Západním břehu Jordánu, v Pásmu Gazy a ve východním Jeruzalémě, tedy na územích, kterých se Izrael zmocnil za války v roce 1967. Z Pásma Gazy se Izrael stáhl, ale východní Jeruzalém anektoval a Západní břeh Jordánu stále okupuje. Na Západním břehu Jordánu žije skoro 500.000 osadníků a téměř tři miliony Palestinců.