Izrael schválil očkování lidí nad 60 let čtvrtou dávkou vakcíny proti covidu

Tel Aviv - Izraelské ministerstvo zdravotnictví schválilo očkování lidí starších 60 let a zdravotníků čtvrtou dávkou vakcíny proti covidu-19. Dnes to podle agentur oznámil premiér Naftali Bennett. Vláda se podle něj řídí doporučeními expertů kvůli rychlému šíření varianty koronaviru omikron.

Agentura DPA uvádí, že v pátek v Izraeli začalo očkování čtvrtou dávkou pro lidi s oslabeným imunitním systémem, druhou posilovací dávku mohou dostat už i klienti domovů s pečovatelskou službou. Podle dosavadních poznatků má podobné vedlejší účinky jako předchozí dávka.

V poslední době přibývá v Izraeli v průměru 5000 nově nakažených za den. Přední expert Eran Segal z Weizmannova vědeckého institutu, který za pandemie radí vládě, ale podle portálu The Times of Israel předvídá, že se během příštích třech týdnů koronavirem nakazí dva až čtyři miliony z 9,5 milionu obyvatel Izraele. Upozorňuje, že velká část případů zůstane nerozpoznaných, protože v zemi rychle docházejí testy. Zároveň Segal tvrdí, že do těžkého stavu se nedostane více než 1200 nemocných, což je dosavadní nejvyšší počet.

Premiér Bennett další celoplošnou uzávěru odmítá. "Náš cíl zůstává stále stejný: umožnit, aby hospodářství fungovalo, a zároveň ochránit ty nejzranitelnější z nás," cituje ho DPA.

V Izraeli je plně naočkovaných 60 procent obyvatel. Za takové se považují lidé, kteří dostali druhou dávku před méně než půl rokem, nebo mají za sebou posilovací injekci. Zcela nenaočkovaných je 31 procent obyvatel, devět procent má očkování propadlé.