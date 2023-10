Izrael rozdrtí Hamás, každý jeho člen je mrtvý muž, prohlásil Netanjahu

Tel Aviv - Izrael "zničí a rozdrtí" radikální palestinské hnutí Hamás, každý jeho člen je "mrtvý muž", prohlásil dnes večer v televizi izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Informovaly o tom agentury AFP a AP. Podle agentury Reuters s Netanjahuem vystoupil opoziční politik Benny Ganc a ministr obrany Joav Galant, kteří mají s Netanjahuem tvořit krizovou vládu národní jednoty pro období války proti hnutí Hamás po bezprecedentním útoku radikálů na Izrael. Je čas na mír a čas na válku, teď je čas na válku, řekl Ganc.

Izraelská armáda dnes mezitím pokračovala v bombardování palestinského Pásma Gazy v odvetě za sobotní teroristický útok Hamásu na Izrael, při němž palestinští ozbrojenci zabili podle posledních zpráv nejméně 1200 lidí, většinou civilistů, včetně malých dětí. Ostřelování Pásma Gazy si od soboty vyžádalo už přes 1100 obětí. Izrael rovněž rozmístil kolem enklávy tisíce vojáků a roste očekávání, že zahájí pozemní invazi do Pásma Gazy s cílem Hamás zničit, podotkl Reuters.

Netanjahu s Gancem dnes oznámili dohodu na vytvoření krizové vlády národní jednoty. Válečný kabinet bude mít jen tři členy, napsal server The Times of Israel (ToI), podle něhož je součástí dohody i to, že krizový kabinet nebude přijímat jiná rozhodnutí než ta, která souvisí s vedením této války. Netanjahu později v televizním projevu uvedl, že politici odložili stranou své neshody, "protože v sázce je osud" Izraele.

Ve svém projevu po boku Gance a Galanta premiér přirovnal útok Hamásu k brutálnímu zabíjení, ke kterému se na Blízkém východě uchylovala teroristická organizace Islámský stát. "Bojujeme proti krutému nepříteli, horšímu než ISIS," řekl Netanjahu, přičemž použil zkratku pro Islámský stát. Členové Hamásu při útoku na Izrael uřezávali hlavy vojákům a znásilňovali ženy, prohlásil podle AP Netanjahu. Některé lidi podle něj upálili zaživa. O zničení Hamásu hovořil rovněž Galant. "Je to jedna z nejtěžších hodin, jaké kdy Izrael zažil," uvedl Ganc.