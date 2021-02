Izrael poslal do Česka 5000 dávek vakcíny Moderna

Praha - Izrael poskytl České republice několik tisíc dávek vakcíny proti covidu-19 od společnosti Moderna, řekl novinářům po jednání ústavních činitelů na Pražském hradě ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD). Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) doplnil, že Izrael Česku na žádost premiéra Andreje Babiše (ANO) zaslal 5000 dávek.

Petříček uvedl, že stát se snaží maximálně urychlit dodávky v rámci objednávky Evropské unie. S partnery jedná o tom, zda by se nemohl počet vakcín dovážených do ČR v krátkodobém horizontu zvýšit. Země by později příslušné množství kompenzovala. "Mám potvrzeno, že Izrael nám poskytl několik tisíc dávek od společnosti Moderna," řekl šéf diplomacie. Zdůraznil při tom velmi dobrou spolupráci obou zemí.

Agentura Reuters dnes napsala, že Izrael daruje symbolické množství vakcín proti covidu-19 Palestincům a několika zemím. Podle izraelských médií mají vakcíny od Izraele obdržet Honduras, Guatemala či Česká republika. Izraelský rozhlas Kan uvedl, že vakcíny jsou darované výměnou za diplomatickou podporu židovského státu.

Server Lidovky.cz informoval, že do Česka dnes dorazilo 5000 dávek vakcíny Moderna. Očkováno s nimi bude 2500 vojáků, aby mohli pomoci u covidových lůžek. Prozatím se má jednat o jednorázovou akci.

Server SeznamZprávy minulý týden napsal, že Babiš v dopise začátkem ledna požádal Izrael o případné přebytky vakcín proti covidu-19. V dopise se odvolával na "nejužší pouta" obou zemí, psal o posilování českého diplomatického zastoupení v Jeruzalémě a uvedl, že Izrael je pro ČR vzorem v tom, jak rychle a efektivně dokáže obyvatelstvo očkovat.