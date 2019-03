Damašek - Izrael v noci na dnešek podnikl nálet na cíle v syrské provincii Halab (Aleppo). Oznámila to syrská státní televize s tím, že protivzdušná obrana několik izraelských střel sestřelila. Podle syrské agentury SANA byl zasažen muniční sklad íránské armády a jejích spojenců. Exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) oznámila, že při útoku přišlo o život sedm členů ostrahy. Izraelská armáda záležitost nekomentovala, ministr zahraničí Jisrael Kac řekl, že Írán ví, že to byl Izrael.

SOHR, která dění v Sýrii dlouhodobě monitoruje z Londýna, za cíl označila íránský sklad zbraní mezi průmyslovou zónou a halabským letištěm. Podle SOHR jsou mezi oběťmi íránští vojáci nebo členové milicí, které Teherán podporuje. Zraněno bylo pět lidí.

SANA tvrdí, že syrská protivzdušná obrana zničila 70 procent střel. Silné exploze způsobily výpadek elektrického proudu ve městě Halab, které je druhé největší v zemi.

Podle izraelské armády má Írán v Halabu silné vojenské zastoupení - v tamní průmyslové zóně je velký muniční sklad a také logistické zázemí. Na sklad byl zaměřen noční útok, stejně jako na vojenské letiště Najrab, jež leží jihovýchodně od města Halab a které využívají íránští vojáci i jejich spojenci.

Ministr Kac dnes ráno v rozhovoru se serverem Ynet přímo neřekl, že je za útokem izraelská armáda, ale naznačil to. "Podle zahraničních zdrojů letectvo zaútočilo na íránské vojáky v Sýrii. Jak Írán ví, byli jsme to my. Z vojenského hlediska to byla náročná operace," řekl. Noční útok označil za příklad, jak by měl Izrael postupovat i proti palestinskému Pásmu Gazy. Podivil se nad tím, proč Izrael nepoužívá stejnou sílu i proti tomuto území. Izrael z pásma čelí pravidelně raketovým útokům a v odvetě za ně většinou bombarduje cíle radikální skupiny Hamás, která pásmu vládne.

Ministr pro migraci Joav Galant k nočnímu útoku řekl: "Nebereme na sebe odpovědnost za nic. Ale nemůžeme Íráncům dovolit připravovat se na nejrůznější budoucí situace, a to je důvod našich operací. Nenecháme Írán zabydlet se vojensky v Sýrii ani mu nedovolíme vytvořit druhou frontu Hizballáhu na Golanských výšinách." Hizballáh je stejně jako Írán spojencem syrské vlády a má v Sýrii rovněž své bojovníky.

Podle Ynet Izrael dnes ráno uzavřel letecký prostor nad Golanami ve výšce nad 1500 metrů.

Írán patří ke klíčovým spojencům autoritářského syrského prezidenta Bašára Asada, v zemi působí íránské ozbrojené síly a také íránští poradci. Izrael přitom považuje Teherán za hrozbu své bezpečnosti a v minulosti podnikl řadu úderů proti íránským cílům v Sýrii.

Jak upozornila agentura AFP, pokud se potvrdí, že útočil Izrael, pak je to jeho první vojenská akce v Sýrii od pondělka, kdy americký prezident Donald Trump dekretem uznal izraelskou svrchovanost nad syrskými Golanskými výšinami. Izrael je obsadil za války v roce 1967 a o 14 let později je anektoval, což ale svět neuznává a neuznávaly to dosud ani USA.