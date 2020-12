Izrael očkuje rychle, do března by měl mít i vakcínu od Moderny

Jeruzalém - Vakcínou proti covidu-19, kterou vyvinula americká farmaceutická společnost Pfizer ve spolupráci se svým německým partnerem BioNTech, Izrael za uplynulý den naočkoval 150.600 lidí. Druhý den po sobě tak překonal vládní cíl očkovat alespoň 150.000 osob denně. Vakcinační kampaň zhruba devítimilionová země zahájila 19. prosince. Dosud první dávku dostalo bezmála 800.000 lidí. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

První dávky jiné vakcíny proti covidu-19, kterou vyvinula americká firma Moderna, by měl Izrael obdržet nejpozději do března, řekl dnes stanici Ynet TV šéf zdravotnického resortu Juli Edelstein. Dohodu s Modernou Izrael uzavřel v červnu. Později zvýšil objednávku na šest milionů dávek, píše agentura Reuters.

Od začátku pandemie se nákaza koronavirem v Izraeli prokázala u 419.312 lidí, 3314 zemřelo. Epidemie v zemi, kde v neděli začala platit třetí plošná uzávěra, přitom neustává. Za uplynulý den se tam koronavirus prokázal u 5253 lidí, což je o něco málo méně než bilance ze dvou dní předtím. Stále ovšem jde o třetí nejvyšší denní přírůstek od začátku října. Provedeno bylo za uplynulý den přes 95.000 testů, poměr pozitivních nálezů činil 5,5 procenta. Aktivních případů nákazy nyní Izrael eviduje 42.402, přičemž stav 639 lidí je vážný, 165 z nich potřebuje plicní ventilaci.

Proti covidu-19 se v Izraeli očkuje již více než týden. Prvními příjemci vakcíny jsou zdravotníci, osoby starší 60 let, příslušníci rizikových skupin a učitelé. Očkuje se vakcínou od Pfizeru, u níž se podávají dvě dávky s odstupem několika týdnů. Ačkoliv se zatím široká veřejnost oficiálně neočkuje, některá vakcinační centra zůstala otevřená každý den o něco déle ve snaze zajistit, aby vakcíny určené k okamžitému podání nepřišly nazmar, píše web The Times of Israel. Podle informací ministerstva zdravotnictví první dávku zatím obdrželo zhruba 30 procent Izraelců starších 60 let.

Celkový počet dosavadních příjemců první dávky představuje asi 7,44 procenta populace. Podle statistik webu Our World in Data, je Izrael v přepočtu na obyvatele nejrychleji očkující zemí světa. Následují Bahrajn, Island, Spojené království a USA.

Další dávky vakcín by měl Izrael obdržet v únoru. Pokud však Pfizer nepřistoupí na jejich doručení v předstihu, dojdou Izraeli zásoby vakcín při současném tempu očkování za zhruba deset dní, uvedl Kanál 13. To by znamenalo, že se v Izraeli patrně na dva týdny očkovací kampaň částečně pozastaví. Lidé, kteří již obdrželi první dávku, by tak dostali i druhou, očkování široké veřejnosti by se však oddálilo.

Jedenasedmdesátiletý izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který byl mezi prvními očkovanými, řekl, že cílem je do konce ledna naočkovat 2,25 milionu Izraelců.