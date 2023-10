Izrael je ve válce, prohlásil Netanjahu a slíbil odvetu

Jeruzalém - Izrael je ve válce, řekl dnes obyvatelům premiér Benjamin Netanjahu poté, co na zemi raketami a po zemi zaútočili ozbrojenci z palestinského radikálního hnutí Hamás. Slíbil, že nepřítel za útok zaplatí cenu, jakou dosud nikdy nepoznal. Izraelská armáda podle listu The Times of Israel záhy vyhlásila, že Izrael je ve válečném stavu a že palestinští "teroristé" jsou stále na jeho území.

"Občané Izraele, jsme ve válce," řekl Netanjahu ve videu publikovaném několik hodin po prvních zprávách o ofenzívě. "A vyhrajeme," pokračoval.

Radikálové z Pásma Gazy dopoledne na Izrael vypálili přes 2000 raket a ozbrojenci Hamásu pronikli do některých pohraničních komunit, kde se střetli s policií a armádou. Kolik útočníků na izraelském území operovalo, není jasné, izraelská média mezitím informují o několika mrtvých a stovkách zraněných mezi civilisty.

"Nepřítel zaplatí cenu, jakou dosud nikdy nepoznal," reagoval Netanjahu. Dodal, že nařídil bezpečnostním složkám, aby vyhnaly útočníky z infiltrovaných míst a mobilizovaly zálohy.

"Izraelská armáda zaplavuje oblast jednotkami," uvedl ve vlastním prohlášení hlavní mluvčí armády Daniel Hagari. "Izraelská armáda vyhlásila válečný stav. Jsme ve válečném stavu," citoval jej The Times of Israel. Hagari také uvedl, že ozbrojené síly zahájily povolávání rezervistů ve všech svých složkách.