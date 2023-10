Izrael i Hamás popřely zprávy o dohodě o neútočení na jih Gazy

Tel Aviv/Gaza - Kancelář izraelského premiéra i zástupci palestinského radikálního hnutí Hamás popřeli zprávy o dohodě o neútočení na jih Pásma Gazy, kde měly egyptské úřady dnes podle amerického tisku otevřít hraniční přechod Rafáh. Že Izrael souhlasil s neútočením na oblast v době, kdy budou Gazu přes Rafáh opouštět cizinci a do Gazy bude naopak proudit humanitární pomoc, sdělily původně agentuře Reuters dva nejmenovaní egyptští zástupci obeznámení s jednáním mezi Izraelem, Egyptem a Spojenými státy.

Přechod Rafáh na jihu Gazy má pod kontrolou Egypt. O jeho plánovaném otevření pro odchod cizinců a humanitární pomoc od dnešních 8:00 SELČ do odpoledních hodin psala americká stanice MSNBC. Například Norsko podle listu The Times of Israel (ToI) eviduje 170 občanů, kteří se snaží bombardované území opustit. Američanů je v enklávě podle listu The Wall Street Journal 500 až 600.

Fotografie zveřejněné na síti X dnes ukazovaly sanitní a nákladní vozy připravené ke vjezdu do Gazy v momentě, kdy se Rafáh otevře, podle listu Haarec šlo o vybavení poskytnuté Jordánskem, Světovým potravinovým programem a dalšími. Egyptská strana je podle Haarecu ochotná poskytnout své letiště a další infrastrukturu pro převoz pomoci do Gazy, požadovala však nejdříve záruky na Izraeli, že jeho zástupcům nebude hrozit újma.

Proti dohodě o neútočení na jih Gazy v době převozu humanitární pomoci se podle ToI staví někteří ministři strany Likud premiéra Benjamina Netanjahua. Ministr energetiky Jisrael Kac podle serveru uvedl, že "Izrael je odpovědný rodinám zavražděných a unesených rukojmích (hnutím Hamás), ne vrahům Hamásu a těm, kteří hnutí podpořili".

Ministr kultury Miki Zohar podle ToI prohlásil, že "ti, kteří masakrují děti, znásilňují ženy a unášejí nemluvňata, si nezaslouží slitování".

Izrael provádí v Gaze odvetné útoky za krutosti, kterých se Hamás dopustil 7. října na stovkách izraelských civilistů i vojáků. Izraelské bombardování a blokáda Gazy naopak tvrdě dopadá na palestinské civilisty. Kolik Palestinců v izolované enklávě podporuje hnutí Hamás, není jasné; islamistická skupina v regionu vyhrála volby v roce 2006, o rok později se však po krátké občanské válce chopila absolutní vlády.